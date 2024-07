Nová „farma“ sešívaných. 3 hráči Slavie, kteří mohou odejít hostovat do Karviné

Karviná v roli loňského nováčka došla do baráže, ve které uhájila ligovou příslušnost proti Vyškovu. Následně se na trenérskou lavičku slezského celku postavil Martin Hyský, jenž má velmi dobré vztahy se Slavií.

Dříve Slavia posílala ve velkém hostovat své hráče do Liberce. Teď to vypadá, že by se novou sešívanou „farmou“ mohla stát Karviná. Jména tří hráčů, kteří z Edenu mohou odejít hostovat do Slezska, najdete v následujících kapitolách.