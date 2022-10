Nová éra po Vaclíkovi. 5 brankářů, kteří se hlásí o více prostoru v reprezentaci

Na Tomáše Vaclíka byl vždy spoleh. Odchytal parádní EURO a velmi dobré výkony předváděl i v dalších zápasech. Národní tým se na něj pokaždé mohl spolehnout, přesto by o svou pozici mohl přijít. Olympiakos, jehož bránu hájí, se letos trápí a v pohodě není ani třiatřicetiletý Vaclík, jenž v posledních dvou reprezentačních zápasech dostal šest branek. Ze srazu národního týmu si navíc odvezl zranění a dva až tři měsíce bude mimo hru. Řecký celek už za něj přivedl náhradu a ke změnám by mohlo dojít i v reprezentaci. Kteří gólmani by jej mohli nahradit? Podívejte se.