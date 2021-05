Nová česká hvězdička v NHL. Podívejte se, ve kterých klubech dosud válel Jan Jeník

Lepší start v NHL si snad ani Jeník nemohl přát. Bývalý mládežnický reprezentant však válel už i v klubech, ve kterých působil dříve. Co všechno má vycházející česká hvězdička NHL, kterou v roce 2018 draftovala Arizona, za sebou? Podívejte se.

Bílí Tygři Liberec

Dvacetiletý útočník prošel mládežnickými kategoriemi Mladé Boleslavi, v roce 2015 ale zamířil do Liberce a v dresu Bílých Tygrů si později také odbyl extraligovou premiéru. Bylo to v sezoně 2017/18, během níž zasáhl do šesti duelů. V dalším ročníku pak přidal deset startů a připsal si i dvě nahrávky.

Foto: Profimedia.cz