Nová česká defenzivní síla. 5 mladých obránců, kteří si zahrají na Švýcarských hokejových hrách

Jakub Galvas – 24 let, Malmö

Přes Olomouc a Finsko odešel do zámoří. V ročníku 2021/22 odehrál šest zápasů v NHL, více prostoru ale v Chicagu nedostal. Před touto sezonou se vrátil do Evropy a nastupuje za švédské Malmö. V reprezentaci už byl, na mistrovství světa se ale ještě nedostal. Povede se mu to příští rok?