Ňoumové. 15 sportovců, kteří byli zatčeni z nejhloupějších důvodů

Nejčastějším důvodem zatčení profesionálních sportovců je asi řízení pod vlivem alkoholu. Najdou se ale i větší drsňáci. Někteří prodávají drogy, jiní se zúčastní ozbrojeného přepadení nebo únosu. A dalším prostě rupne v kouli a provedou „klukovinu.“ Ti slavní a skutečně bohatí se často dokážou trestu vyhnout, nebo ho díky kvalitním právníkům minimalizují. Ti ostatní si většinou posedí nějaký čas v chládku. Pojďme se nyní podívat na sportovce, kteří byli zatčeni z těch nejpitomějších důvodů. V následujících kapitolách najdete 15 borců, kteří se zachovali jako pořádní idioti. Všechny spojuje, že své delikty provedli ve Spojených státech. Většina z nich hraje americký fotbal.

Michael Vick – přenos pohlavní choroby Hráč amerického fotbalu Michael Vick má poměrně hustě popsaný trestní rejstřík, v němž se skví obvinění z organizování ilegálních psích zápasů, nelegálních sázek a distribuce drog. Jeho nejstupidnější zatčení však souvisí se sexem. Z milionáře žebrákem aneb 11 sportovců, kteří přišli (skoro) o všechno Jedna z mnoha žen, s nimiž se známý sportovec vyspal, ho obvinila, že ji nakazil pohlavní chorobou. Vick se bránil, že o chorobě nevěděl, vyšetřování však ukázalo, že se s herpesem léčil na jedné klinice, tudíž o nakažlivém onemocnění věděl. Nakonec se obě strany dohodly na mimosoudním vyrovnání. Foto: Profimedia.cz

Randy Moss – útok na dopravní policistku Chovat se násilně vůči účastníkům silničního provozu, byť by si to stokrát zasloužili, není dobré. A už vůbec se nevyplácí zaútočit na dopravní policistku. Hráč amerického fotbalu Randy Moss si to v září 2002 asi špatně srovnal v hlavě a v Minneapolisu najel svým Lexusem do dopravní policistky Amy Zaccardiové. Naštěstí pro něj ji vážně nezranil. Řidič byl zatčen a k jeho smůle našli poldové v popelníku auta ještě víc než gram marihuany (fakt hrůza). Původně byl obviněn z napadení, přičemž auto bylo klasifikováno jako smrtící zbraň, a z držení marihuany. Moss z toho nakonec vyvázl lacino. Strávil noc ve vězení, musel zaplatit 1200 dolarů a odpracovat čtyřicet hodin veřejně prospěšných prací. Foto: Profimedia.cz

Sam Hurd – plánování obchodu s kokainem a marihuanou Že američtí profesionální sportovci dost často hučí na koksu a trávě, to není nic nového. Ti chytřejší si čas od času koupí svou dávku od prověřeného dealera a v klidu tak překlepou sportovní kariéru. Ti hloupější se chtějí zapojit do obchodu s drogami. Jak utrácejí milionáři? 10 nejhloupějších nákupů amerických sportovců To byl případ hráče amerického fotbalu Sama Hurda, který byl v prosinci 2011 zatčen v Chicagu, kde se pokoušel nakoupit a distribuovat velké množství kokainu a marihuany. Po zadržení se přiznal, že měl v plánu pořídit až deset kilo koksu a skoro půl tuny sena a všechno to distribuovat v oblasti Chicaga. 13. listopadu 2013 byl Hurd odsouzen k 15 letům za mřížemi. Foto: Profimedia.cz

Darius Miles – s pistolí do letadla Dnes už bývalý basketbalista Darius Miles prokázal neskutečnou míru stupidity, když se 3. srpna 2011 pokoušel na mezinárodním letišti v St. Louis pronést do letadla nabitou zbraň. Samozřejmě byl zatčen. Je těžké si představit idiota, který si myslí, že propašuje pistoli přes bezpečnostní rám neomylně detekující kovové předměty. Ovšem Miles je příkladem, že i takoví jedinci existují… Foto: Profimedia.cz

Louis Murphy – držení Viagry bez lékařského předpisu Když už si to chcete rozházet s policií, tak ať je to aspoň kvůli pořádným drogám, jinak budete pro smích. Jako hráč amerického fotbalu Louis Murphy. Při rutinní dopravní kontrole odmítl spolupracovat s policisty, takže ho nakonec tři uniformovaní chlapi museli zpacifikovat. Když prohledali jeho auto, našli v něm 11 pilulek Viagry, k nimž Murphy neměl lékařský předpis. Spíš trapas než zločin… Foto: Profimedia.cz

Adam Jones – napadení striptérky v nočním klubu Další amerického fotbalu v tomto veselém výběru. Jako by tento sport přitahoval přihlouplé Afroameričany jako magnet. Adam Jones dobře ví, jaké to je, když ho strážci zákona odvádějí v klepetech. S obzvláštním gustem se nechává sebrat v nočních klubech. V roce 2006 ho sbalili, když plival a nadával ženě, která mu údajně měla vzít peněženku. O rok později spolu rapperem Nellym během striptérského vystoupení házeli na jeviště bankovky a dělali „déšť z peněz.“ Kolem striptérky se sneslo na pódium asi 80 tisíc dolarů. Jakmile je začala sbírat, Jones k ní zuřivě přiskočil, začal jí mlátit hlavou o zem. Když ho zpacifikovala ochranka, vyhrožoval, že její členy zabije. Foto: Profimedia.cz

John Daly – ztřískal se na veřejnosti do němoty Že si golfista John Daly velmi rád přihnul z láhve, se na greenech a v jejich okolí dávno vědělo. V říjnu 2008 odpadl na baru v restauraci Hooters v Severní Karolíně. FOTO: Klára Spilková a 9 dalších nejpůvabnějších golfistek na světě Zaměstnanci podniku se báli o jeho zdraví a zavolali policii, která namol opilého golfistu odvezla na záchytku, kde strávil 24 hodin, a obvinila ho z opilosti na veřejnosti. Po tomto incidentu údajně s chlastem nadobro skoncoval. Foto: Profimedia.cz

Plaxico Burress – střelil se do nohy neregistrovanou zbraní Jen blbec nosí pistoli zastrčenou za lemem tepláků. Hráč amerického fotbalu Plaxico Burress to zkusil a střelil se do pravého stehna. Zranění nebylo vážné a druhý den byl z nemocnice propuštěn domů, ale protože neměl na svého Glocka patřičné papíry, policie ho obvinila z neoprávněného držení střelné zbraně, za což byl odsouzen na dva roky do vězení. Foto: Profimedia.cz

Mike Leake – krádež košil v supermarketu Vzhledem k tomu, že americký baseballista Mike Leake měl podepsanou smlouvu, která mu zaručovala příjem 400 tisíc dolarů, je dost nepochopitelné, že v roce 2011 ukradl v supermarketu v Cincinnati šest košil v souhrnné hodnotě šedesáti dolarů. Leake se ke krádeži přiznal a „splatil“ zboží několika desítkami hodin veřejně prospěšných prací. Foto: Profimedia.cz

Pat McAfee – koupání „bez plavek“ Tento případ ukazuje, že mezi Američany není těžké najít prudérní zakomplexované trouby, kteří udělají z komára velblouda. Hráč amerického fotbalu Pat McAfee byl v říjnu 2010 zatčen a obviněn z opilosti na veřejnosti. VIDEO: 16 sportovkyň, které pózovaly v plavkách pro Sports Illustrated V pět hodin ráno ho policisté na popud jedné ženy zatkli v Indianapolis, když byl bez košile a promočený, protože si „odskočil“ zaplavat do jednoho z místních kanálů. Zkouška prokázala 0,15 (!) promile alkoholu v krvi. Hráč se pokorně omluvil a „prohřešek“ spravil jednozápasový distanc… Foto: Profimedia.cz

Dion Lewis – spuštění požárního poplachu Hráč amerického fotbalu Dion Lewis se svým bratrem byli v roce 2013 zatčeni poté, co v jednom newyorském hotelu spustili požární poplach. Při výslechu svorně tvrdili, že byli zamčeni v pokoji a nemohli se dostat ven, ani když vytrvale bušili na dveře, a proto se rozhodli dát o sobě vědět přes požární alarm. Protože byli v době incidentu oba pod vlivem alkoholu, policisté jim nevěřili. Foto: Profimedia.cz

Golden Tate – krádež koblížků Tohle není příběh Homera Simpsona, ale hráč amerického fotbalu Golden Tate se asi animovaným tlusťochem ze Springfieldu nechal inspirovat. Když Tate jednoho brzkého rána přijel domů, omámila ho vůně smažených koblížků, která se linula z obchodu, nad nímž bydlel. Nedělal si proto starosti, vloupal se dovnitř a opatřil si, co jeho žaludek žádal. Foto: Profimedia.cz

Kenny Britt – automobilová honička s policií Je to už trochu jednotvárné, ale i dalším v řadě je hráč amerického fotbalu. Kenny Britt si v dubnu roku 2011 zahrál svou verzi Bullitova případu a absolvoval v New Jersey automobilovou honičku s policií. Nebyl to jeho jediný konflikt s muži zákona. Během kariéry v NFL byl zapletený do devíti incidentů. Foto: Profimedia.cz

Miguel Cabrera – chlastání v autě před zraky policajtů Na tom, že profesionální sportovci jezdí rádi opilí, není nic mimořádného, ale venezuelský baseballista Miguel Cabrera zašel ještě o kousek dál. Byl totiž tak drzý, že provokativně pil v autě z flašky whisky přímo před očima strážců zákona. Prostě hustý frajer… Foto: Profimedia.cz