Nikdy se nedočkali. 14 skvělých Čechů, pro které Stanley Cup zůstal jen snem

Z českých hokejistů v NHL nezvedl loni nad hlavu Stanley Cup nikdo. Před dvěma lety se však z trofeje radovali dva borci - Jakub Vrána a Michal Kempný z Washingtonu. O něco dříve to zvládli dvakrát v kariéře Michal Rozsíval, ale také hráči jako Jaromír Jágr, Dominik Hašek, Petr Sýkora, David Krejčí nebo Jiří Hudler. Řada dalších skvělých českých hokejistů ten pocit nikdy nezažila. Vybrali jsme čtrnáct z nich, kteří by si to (podle našeho názoru) zasloužili, ovšem nebylo jim to shůry souzeno - jejich jména najdete v následujících kapitolách a ve fotogalerii.

Michal Pivoňka Michal Pivoňka debutoval v NHL v sezoně 1986/87. Bylo to ve Washingtonu, který ho do nejslavnější hokejové ligy světa draftoval v roce 1984 jako 59. hráče v celkovém pořadí. U Capitals vydržel celou zámořskou kariéru a v klubu strávil 13 let. Vrána, Kempný a spol. 12 Čechů, kteří zanechali nejvýraznější stopu ve Washingtonu Capitals V základní části NHL odehrál 825 zápasů a posbíral v nich 599 bodů, dalších 95 zápasů a 55 bodů přidal v play-off. Ke Stanley Cupu byl nejblíž v roce 1998, kdy Washington došel až do finále, v němž však podlehl Detroitu 0:4 na zápasy. Foto: capitals.nhl.com

Tomáš Plekanec Kladenský odchovanec Tomáš Plekanec překonal metu jednoho tisíce odehraných utkání v základní části NHL. Celou zámořskou kariéru - až na kratičkou epizodku v Torontu - strávil v dresu Montrealu a v dresu Canadiens si desetkrát zahrál v play-off o Stanley Cup. Góly s puncem zlata. 17 Čechů, kteří nastříleli v NHL nejvíc vítězných branek Dvakrát - v letech 2010 a 2014 se s Habs prokousal až do finále Východní konference, ale v závěrečné sérii, v níž se bojuje o nejcennější trofej, si nikdy nezahrál. Ve vyřazovacích bojích odehrál 94 střetnutí s bilancí 18 branek a 35 asistencí. Foto: Profimedia.cz

Radim Vrbata Když po sezoně 2017/18 ukončil útočník Radim Vrbata profesionální kariéru v NHL, měl na kontě 1057 odehraných utkání v základní části soutěže. Ve vyřazovacích bojích o Stanley Cup pak nastoupil k 48 zápasům v dresech Colorada, Phoenixu a Vancouveru. Nejblíže k mýtickému poháru měl v roce 2012, kdy s Kojoty postoupil do finále Západní konference, kde však tým podlehl pozdějšímu celkovému vítězi z Los Angeles. Foto: Profimedia.cz

Radek Dvořák Přestože někdejší výtečný útočník Radek Dvořák odehrál v NHL bez jediného utkání 1300 zápasů, do play-off se dostal jen čtyřikrát. Dvakrát z toho ale bylo finále. V sezoně 1995/96 však nestačil s Floridou na Colorado a přesně o deset let později podlehl s Edmotonem Carolině. V těchto sériích zaznamenal šest kanadských bodů za jeden gól a pět nahrávek. Foto: Profimedia.cz

Roman Hamrlík Jednička draftu z roku 1992 a jeden z nejlepších českých obránců v NHL. Roman Hamrlík odehrál v soutěži přes 1500 zápasů, včetně 113 duelů v play-off, které si vyzkoušel se sedmi týmy. Nejblíž úspěchu byl v roce 2010 s Montrealem, ve finále konference ale Canadiens pohořeli na Philadelphii. Foto: Profimedia.cz

Martin Havlát Martin Havlát odehrál v základní části NHL a v play-off celkem 865 zápasů a nebýt vracejících se zdravotních problémů, mohlo jich být ještě daleko víc. Kdo ví, třeba by se dočkal i Stanley Cupu, o který si zahrál s Ottawou, Chicagem a San Jose. Se Senators a Blackhawks se dostal až do konferenčního finále, dál se ale nikdy nepodíval. Foto: Profimedia.cz

Aleš Hemský Ofenzivní hračička Aleš Hemský nakoukl poprvé do play-off v sezoně 2002/03 s Edmontonem, během šesti zápasů se ale neprosadil. O tři roky později se mu dařilo o poznání více, dal šest branek, přidal 11 asistencí a s Oilers postoupil až do finále, ve kterém po sedmizápasové bitvě slavila Carolina. Dalších vyřazovacích bojů se pak Hemský dočkal (naposled v kariéře) až v roce 2016 s Dallasem. Foto: Profimedia.cz

Robert Lang Olympijský šampion z Nagana, mistr světa z roku 1996 a kapitán českého týmu na olympiádě v Turíně prožil dlouhou a úspěšnou zámořskou kariéru. Robert Lang působil v Pittsburghu, Detroitu či Washingtonu, tedy v týmech, které rok co rok myslí na Stanley Cup. Dvakrát byl v konferenčním finále, o trofej si ale nikdy nezahrál. Foto: Profimedia.cz

Petr Nedvěd Bývalý výtečný útočník Petr Nedvěd odehrál v základní části NHL 982 zápasů. Dalších 71 jich přidal v play-off za Vancouver, St. Louis, New York Rangers, Pittsburgh a Philadelphii. Nejblíž Stanley Cupu byl v roce 1996, Penguins ale nestačili ve finále konference na Floridu. Pak už byl v play-off jen dvakrát. Foto: Profimedia.cz

Václav Prospal Philadelphia byla v roce 2008 blízko postupu do finále NHL. Nepřešla ale přes poslední překážku - Pittsburgh. V kádru Flyers tehdy působil i dříč a bojovník Václav Prospal, který odehrál ve vyřazovacích bojích během kariéry 65 zápasů. Kromě Philadelphie nastupoval také za Ottawu, Tampu Bay a Pittsburgh. Zatímco mistrem světa se stal, Stanley Cup nikdy nezískal. Foto: Profimedia.cz

Martin Ručinský Olympijský šampion z Nagana si zahrál v play-off NHL za čtyři různé kluby. Za Québec, Montreal, St. Louis, Vancouver a New York Rangers ale odehrál dohromady jen 37 zápasů, ve kterých zaznamenal devět branek a pět asistencí. 8 turnajů, na kterých hráli Jágr i Ručinský. Třikrát z toho byla medaile S téměř tisícovkou startů v součtu základní části a play-off to Martin Ručinský dotáhl maximálně do semifinále konference. V závěru kariéry se přesto ještě jednoho titulu dočkal, když vyhrál extraligové zlato s Litvínovem a poté pověsil brusle na hřebík. Foto: Profimedia.cz

Martin Straka Extraligového titulu se dočkal, v NHL ale vítězný pohár nad hlavu nezvedl. V play-off odehrál Martin Straka za Pittsburgh, New York Rangers a Floridu 106 zápasů, ve kterých posbíral 70 (26+44) kanadských bodů. Nejdál byl v sezoně 2000/01 s Penguins, se kterými postoupil do finále Východní konference a v roce 1996, kdy si zahrál rovnou o Stanley Cup. Nad síly Panterů však tehdy bylo Colorado, které vyhrálo 4:0 na zápasy. Foto: Profimedia.cz

Tomáš Vokoun Mistr světa z roku 2010 strávil podstatnou část zámořské kariéry v Nashvillu a na Floridě, tedy v týmech, které v té době nepatřily k elitě soutěže. Šance na zisk Stanley Cupu se Tomášovi Vokonovi otevřela po přesunu do Pittsburghu, za který odchytal v sezoně 2012/13 jedenáct zápasů ve vyřazovací části. Penguins ale skončili těsně před finálovými branami. Foto: Profimedia.cz