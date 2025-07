Nico Hülkenberg se dočkal. 5 pilotů F1, kteří čekali nejdéle na první pódiové umístění

O dva roky později se Button v Maďarsku dočkal také prvního vítězství a když už to vypadalo, že se jeho kariéra blíží ke konci, přišla pohádková sezona 2009, během níž se s týmem Brawn GP stal jedním z nejpřekvapivějších mistrů světa v historii. Ve Formuli 1 poté závodil ještě sedm let za stáj McLaren, jeho posledním závodem byla Velká Cena Monaka v roce 2017.

A to se mu dařilo. Hned v první sezoně zkušeného kanadského kolegu doslova zašlapal do země, o rok později se pak britský tým dočkal svého nejúspěšnějšího ročníku. Button, jehož nejlepším výsledkem bylo do té doby čtvrté místo, se z premiérového pódia radoval hned ve druhém závodě v Malajsii, chuť šampaňského pak ve zbytku sezony okusil ještě devětkrát. V konečném pořadí týmů skončil BAR druhý za dominantním Ferrari, Button pak mezi jezdci třetí za jeho piloty Michaelem Schumacherem a Rubensem Barrichellem.

Tou se nakonec stal právě Salo a přesun do jednoho z nejlepších vozů na startovním roštu mu prospěl. Hned při svém druhém závodě v rudém monopostu v německém Hockenheimu se dostal do vedení, a kromě premiérového pódia směřoval také za senzačním vítězstvím. Toho se nakonec nedočkal, na základě pokynů vedení týmu totiž svou pozici musel přenechat kolegovi Eddiemu Irvineovi, který stále živil naději na boj o titul. Sympatický Fin tak vystoupal na druhý stupínek, Irvine mu však po závodě vítěznou trofej věnoval.

To už měl za sebou i první umístění na pódiu, když dojel druhý v americkém Detroitu, tento výsledek mu však byl následně smazán, poté co byl jeho tým Tyrrell vinou porušení technických předpisů z celé sezony vyloučen.

Nico Hülkenberg (239. závod, VC Velké Británie 2025)

Tenhle příběh se svého vyvrcholení dočkal v době, kdy to čekal málokdo. Sedmatřicetiletý veterán Nico Hülkenberg se v kolotoči Formule 1 pohybuje již od roku 2010, za tu dobu mu však stupně vítězů zůstávalo zapovězeno a německý pilot si tak získal pověst věčného smolaře.

Hned ve své první sezoně ve stáji Williams přitom zazářil překvapivým pole position v Brazílii, v závodech však talentovanému, a především spolehlivému jezdci štěstí nepřálo. Mnohdy byl blízko, během své bohaté kariéry vystřídal kromě Williamsu také týmy Sauber, Force India, Renault, Aston Martin a Haas, žádný z nich ale mezi adepty na vítězství nepatřil.

V roce 2019 to dokonce vypadalo, že Hülkenbergova kariéra je u konce, když přišel o sedačku v Renaultu a následující dva roky působil pouze v roli rezervního jezdce. Pro rok 2023 ale ohlásil překvapivý návrat s týmem Haas, v němž předváděl solidní výkony a porážel týmové kolegy Micka Schumachera i Kevina Magnussena. Letos přestoupil do týmu Kick Sauber, který se připravuje na oficiální převzetí automobilkou Audi a v momentě, kdy by to čekal málokdo, se patnáctiletá kletba konečně prolomila.

V nedělní Velké ceně Velké Británie na okruhu v Silverstone Hülkenberg startoval až z předposlední devatenácté příčky, díky dobré strategii a reakci na proměnlivé počasí ale nakonec vystoupal do popředí, kde se skvělým předjížděcím manévrem na Kanaďana Lance Strolla posunul na třetí místo. To v závěru uhájil i před domácím Lewisem Hamiltonem a na 239. pokus se v sedmatřiceti letech poprvé v kariéře postavil na stupně vítězů.

Foto: Profimedia.cz