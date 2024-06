Nic nemají jisté. 6 hráčů Liverpoolu, kteří budou muset nového kouče Slota přesvědčit o svých kvalitách

Nastává úsvit nové liverpoolské éry. Po veleúspěšné epoše trenéra Jürgena Kloppa se ujímá na Anfield Road taktovky Nizozemec Arne Slot. Ne všichni hráči z Kloppova kádru to pod jeho vedením budou mít jednoduché.



Část 1 / 7



Poprvé od října roku 2015 zažívají v Liverpoolu výměnu trenéra. Pro hráče to znamená, že nového lodivoda budou muset přesvědčit o svých kvalitách, o tom, že právě oni jsou ti praví muži do sestavy. Někteří borci, kteří měli dveře zavřené, získají možná klíč k jejich otevření, jiným se mohou začít zavírat. Portál This Is Anfield vybral šest fotbalistů, pro které bude ještě před startem nové sezony životně důležité ukázat se před novým koučem v tom nejlepším světle a dokázat mu, že rozhodně patří do sestavy týmu. Najdete je v následujících kapitolách.

Pokračování 2 / 7 Darwin Núňez (Uruguay) Dvacet gólů, 11 asistencí, deset žlutých a jedna červená karta – během prvních dvou sezon na Anfield Road toho stihl uruguayský útočník Darwin Núňez ukázat dost. V ročníku 2021/22 byl v dresu Benfiky Lisabon postrachem portugalské ligy, když v 28 zápasech nasázel soupeřům 26 branek, takže o jeho služby měly zájem velkokluby z celé Evropy. Čerstvě pětadvacetiletý borec se upsal před dvěma lety Liverpoolu, který za talentovaného forvarda zaplatil 85 milionů eur. Podepsal smlouvu do roku 2028 a týdně si přijde na 140 tisíc liber týdně. Reds v jeho osobě získali jednoho z největších rychlíků v lize. To by byl tým! Od roku 2010 získala Benfica Lisabon za prodej hráčů skoro 30 miliard korun V minulém ročníku byl kritizován za to, že zahazoval spoustu vyložených šancí. Podle britského tisku by nemusel zapadnout do plánů nového kouče Slota. Očekává se, že se z turnaje Copa América vrátí s nabytým sebevědomím a přijme na Anfield Road novou výzvu, aby přesvědčil o svých kvalitách. Bude na tom záviset jeho místo v základní jedenáctce. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 7 Ibrahima Konaté (Francie) Pětadvacetiletý francouzský zadák Ibrahima Konaté, který od roku 2017 působil čtyři sezony v Lipsku, je velkým talentem a prošel všemi mládežnickými reprezentačními výběry galského kohouta. 194 centimetrů vysoký borec byl v Bundeslize nesmírně platný ve vzdušných soubojích a na vlastní polovině hřiště téměř bezchybný, což mu zajistilo pozornost mnoha bohatých evropských klubů. Velký zájem o jeho podpis projevoval Arsenal, ale Konaté nakonec v roce 2021 zamířil ke konkurenci do Liverpoolu. Doma dobře, venku nejlíp. Takto by vypadal tým z hráčů, kteří nikdy nehráli nejvyšší soutěž ve své vlasti Jeho náchylnost ke zraněním možná přinutí nového kouče přemýšlet o nákupu dalšího stopera, který by Konatého mohl připravit o místo v sestavě. O svých kvalitách a potřebnosti bude muset Arneho Slota rychle přesvědčit. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 7 Fabio Carvalho (Portugalsko) Jednadvacetiletý portugalský útočník či záložník Fabio Carvalho byl v minulé sezoně na hostování, které strávil ve dvou klubech dvou různých zemí. Na podzim nastupoval v barvách Lipska v Bundeslize, na jaře byl vyexpedován získávat zkušenosti do druhé nejvyšší ostrovní soutěže, kde hájil barvy Hullu. Zatímco v Německu toho moc neodehrál, v Hullu mu to náramně sedlo, okamžitě se dostal do základní sestavy a pravidelně hrával od první do poslední minuty. Ve 20 zápasech dal devět branek a k nim připojil dvě asistence. Z vrcholu na dno a zase zpět nahoru. 22 fotbalistů, kteří zvládli vzkřísit povadlou kariéru V Liverpoolu jeho výkonnostní posun samozřejmě zaregistrovali a o hráči dobře ví i nový trenér Arne Slot. Feyenoord Rotterdam, kde dříve působil, se totiž o Carvalha vážně zajímal. To by mohla být pro talentovaného borce dobrá výchozí pozice pro boj o místo v prvním týmu Liverpoolu. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 7 Joe Gomez (Anglie) Poprvé dal o sobě Joe Gomez vědět na mistrovství Evropy hráčů do 17 let v roce 2014, kde pomohl anglické reprezentaci k titulu šampionů. To byl ještě hráčem Charltonu Athletic. V létě roku 2015 však talentovaného obránce odloudil za tři a půl milionu liber z mateřského klubu Liverpool. „Já jsem klub!“ Toto jsou nejvěrnější hráči z každého týmu v anglické Premier League Nadaný zadák dostal rychle šanci v základní sestavě prvního týmu. Už v sezoně 2015/16 v ní odehrál pět ligových utkání, připsal si na konto jednu gólovou asistenci a ohromil řadu fanoušků a expertů. Nyní je už řadu let stabilním a nepostradatelným článkem mužstva. Je to vyrovnaný, chytrý a technicky skvěle vybavený fotbalista. Na Anfield Road má podepsaný kontrakt do roku 2027. Jeho oblíbenou pozicí je střed obrany, jenže pod koučem Jürgenem Kloppem hrál více na obou krajích defenzívy. Bude zajímavé sledovat, jak si s jeho postavením poradí nový trenér Slot a kolik mu vyčlení času na hřišti. O svých kvalitách bude muset zřejmě přesvědčovat. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 7 Kostas Tsimikas (Řecko) Je otázkou, zda Kostas Tsimikas zůstane v Liverpoolu ještě tak dlouho, aby vůbec mohl udělat na nového trenéra dojem. Rozhodně však má co dokazovat. Osmadvacetiletý borec je kvalitním levým bekem, jenže jeho slabinou je nevyrovnanost výkonů. Na levé straně obrany má jisté místo Andy Robertson, takže nebude mít snadné přesvědčit, že do sestavy patří. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 7 Stefan Bajčetič (Španělsko) Má srbské kořeny, španělské občanství a hraje v Anglii. Stoper či defenzivní záložník Stefan Bajcetic fotbalové vyrůstal v Celtě Vigo, odkud se přesunul na ostrovy a upsal se Liverpoolu. Profesionální debut mezi dospělými absolvoval, když nastoupil v srpnu 2022 jako náhradník do utkání proti Bournemouthu (9:0). Nedlouho poté si odbyl i premiéru v Lize mistrů a stal se nemladším hráčem Reds v historii této soutěže. Dva dny po Vánocích v roce 2022 pak vsítil svůj první gól, když se podílel na vítězství 3:1 na hřišti Aston Villy. Stal se v tu chvíli třetím nejmladším liverpoolským střelcem branky v historii Premier League. Holobrádci s přesnou muškou. 13 nejmladších střelců v historii Liverpoolu Rozlet devatenáctiletého borce však v minulé sezoně zastavilo vážné zranění, kvůli němuž byl více než půl roku mimo hru a ani po uzdravení se na hřiště nedostával. Za nešťastným obdobím musí nyní udělat tlustou čáru a soustředit se na nové výzvy. Potenciál v sobě má, nového trenéra ale o svých schopnostech a talentu bude muset přesvědčit. Foto: Profimedia.cz