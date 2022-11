Neznámý nováček v reprezentaci. Podívejte se, kterými kluby prošel Petr Schwarz

Tak schválně, kdo z vás ví, kterými kluby prošel třicetiletý ofenzivní záložník Petr Schwarz, jehož kouč Jaroslav Šilhavý povolal do reprezentace? A víte vůbec, kde působí teď? Více se o něm dočtete v následujících kapitolách.

V nejvyšší české soutěži Petr Schwarz odehrál 44 zápasů. Ke všem nastoupil v barvách Hradce Králové, se kterým zažil postup i sestup. Premiéru v lize si odbyl v ročníku 2011/12. Nejlépe mu vyšla sezona 2016/17, kdy dal čtyři branky a přidal jednu nahrávku. V roce 2018 pak zamířil do Polska.

V létě roku 2018 Schwarz zamířil do polského Rakowa, jehož dres dnes nosí Tomáš Petrášek. Český ofenzivní záložník si v Polsku vybudoval dobrou pozici a během premiérového ročníku dal i dvě branky. V sezoně 2019/20 Ekstraklasy se trefil dokonce osmkrát a přidal i sedm nahrávek. Produktivní byl i v dalším ročníku, potom ale z Rakowa odešel.

Slask Wroclaw

Loni už Schwarz nastupoval za Wroclaw. V barvách Slasku odehrál v nejvyšší soutěži 31 zápasů a po celý rok patřil do základní sestavy. Do statistik zapsal taky dva góly a nahrávku. Ve Wroclawi pokračuje i letos a ve 14 duelech polské soutěže přidal další dva zásahy. Zaujal i reprezentační trenéry a dočkal se tak premiérové pozvánky do národního týmu.

Foto: Profimedia.cz