Neznámý Maďar, Rumun, Dán i Slováci. Jak se ve Spartě (ne)vedlo zahraničním brankářům?

V průběhu uplynulých sezon, ale i v současnosti, působilo (a působí) ve Spartě několik zahraničních gólmanů. Jak si vedli (či vedou)? To se dozvíte v následujících kapitolách.

Pokračování 2 / 9 Matúš Kozáčik (Slovensko) Bývalý slovenský reprezentant Matúš Kozáčik odstartoval kariéru v české nejvyšší soutěži v dresu Slavie, odkud ho v roce 2007 koupila za pět milionů korun Sparta. Na Letné odchytal 16 ligových zápasů a v sezoně 2009/10 se podílel na zisku titulu. Poté zamířil na Kypr a následně se stal oporou Plzně. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 9 Zoltán Miski (Maďarsko) Na tohoto gólmana si zřejmě pamatují jen ti nejskalnější fanoušci Sparty. Maďar Zoltán Miski totiž na Letné nezanechal téměř žádnou stopu. Pražský klub ho přivedl v roce 2007 z Honvédu Budapešť, do prvního týmu se ale nikdy neprosadil. Byl na hostování v Českých Budějovicích a v Kladně a po třech letech se vrátil do vlasti. Foto: dynamocb.cz

Pokračování 4 / 9 Viktor Budínský (Slovensko) Slovenský gólman Viktor Budinský přišel v roce 2015 z Banské Bystrice do Vlašimi, odkud po roce zamířil do Sparty. Do prvního týmu se ale neprosadil, v sezoně 2016/17 chytal ligu za Bohemians 1905 a v současné době je v Pardubicích. Foto: Dominik Bakeš / CNC / Profimedia

Pokračování 5 / 9 Martin Dúbravka (Slovensko) Brankář slovenské reprezentace působil ve Spartě jen krátce, přesto za sebou Martin Dúbravka stihl zanechat poměrně výraznou stopu. Na Letnou přišel v roce 2017 zadarmo z Liberce a v úvodu angažmá sváděl boj o post jedničky s Tomášem Koubkem. Ten odešel do Rennes a Dúbravka následně za Spartu v lize odchytal jedenáct zápasů a zaznamenal v nich šest čistých kont. Po půl roce zamířil do Newcastlu United a v anglické Premier League působí dosud. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Pokračování 6 / 9 Florin Nita (Rumunsko) Po odchodu Martina Dúbravky na britské ostrovy zaujal místo mezi tyčemi sparťanské branky Florin Nita, který dorazil do Prahy v únoru roku 2018 z bukurešťského FCSB. Rumunský reprezentant se na Letné rychle zabydlel a stal se gólmanskou jedničkou, jenže později dorazil do klubu Milan Heča, který ho připravil o výsadní pozici. Jsou definitivně pryč. 6 zahraničních fotbalistů, kteří za vlády kouče Priskeho odešli z Letné V předminulém ročníku se objevil v brance jen patnáctkrát. V zimě pak měl konflikt s bývalým trenérem Pavlem Vrbou a na jaře už si nezachytal. V brance se neobjevil ani v žádném podzimním ligovém utkání v uplynulé sezoně. Jarní část soutěže strávil na hostování v Pardubicích a následně jako volný hráč odešel zadarmo do Turecka. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 9 Dominik Holec (Slovensko) Na svou šanci ve Spartě musel Dominik Holec trpělivě čekat. Bývalý gólman Žiliny přišel do Prahy v létě roku 2020, ale už o pár měsíců později putoval na hostování do polského Rakówa. Po návratu na Letnou se sice čas od času v brance objevil, ale během dvou sezon nastoupil pouze do 17 ligových střetnutí. V létě 2023 odešel jako volný hráč do Karviné. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 8 / 9 Jakub Surovčík (Slovensko) Jednadvacetiletý bratislavský rodák Jakub Surovčík už od deseti let fotbalově vyrůstal v pražské Slavii. Objevil se na několikaměsíčním hostování ve Vlašimi a pak nastupoval za šešívaný B tým. V Edenu s ním ale už nepočítali a tak předloni v lednu odešel jako volný hráč do Jablonce. Na severu Čech podepsal smlouvu do roku 2024. Do branky se v prvoligovém utkání dostal třikrát, ale vychytal jen jednu remízu. V dresu největšího rivala. 3 bývalí hráči Slavie, kteří v současné době patří Spartě Téměř dvoumetrový čahoun však loni v létě opět změnil adresu a překvapivě zamířil na Letnou. Spartě se upsal na čtyři sezony, ale v aktuální hierarchii je až brankářem číslo tři a proto pravidelně chytá za juniorku ve druhé lize. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 9 / 9 Peter Vindahl (Dánsko) Ve Spartě dlouho věřili, že se na Letnou vrátí Jakub Kovář, který v Praze v minulém ročníku hostoval z Manchesteru United. Jeho příchod se ale nepodařilo zrealizovat, a tak si Pražané vyjednali hostování Petera Vindahla z nizozemského Alkmaaru. Seveřané na Letné. 4 hráči ze severu Evropy, které do Sparty přivedl trenér Priske V minulém ročníku byl pětadvacetiletý Dán zapůjčen do druholigového německého Norimberku, ligovou premiéru na českých pažitech si odbyl na začátku srpna v souboji s Pardubicemi. V tuzemské nejvyšší soutěži ukázal velký talent a potenciál. Podle počtu vychytaných nul je nejlepším gólmanem v lize. Foto: Profimedia.cz