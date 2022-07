„Neznámé” posily. 5 hráčů, po kterých v létě nečekaně sáhly elitní ligové kluby

Sparta získala Jana Kuchtu, Slavia Václava Jurečku a Plzeň zase Jana Sýkoru. Všechny tři elitní ligové kluby jsou na přestupovém trhu hodně aktivní a své kádry doplňují zajímavými jmény. Všichni ale taky přivedli tak trochu neznámé hráče. Kteří to jsou? Podívejte se.

Dvaadvacetiletý stoper začínal v Plzni, do kádru Viktorky se ale dosud neprosadil. Ligové zkušenosti sbíral v Pardubicích, kde odehrál poslední dvě sezony. Vedl si velmi dobře, a tak jej Viktorka přivedla zpět. „Plzeňský klub uplatnil smluvní klauzuli o zpětném odkupu hráče, což byla jeho podmínka ve chvíli, kdy jsme Filipa do Pardubic kupovali,“ uvedl pro klubový web Pardubic sportovní ředitel klubu Vít Zavřel. Dokáže se Čihák v konkurenci Lukáše Hejdy či Filipa Kaši prosadit?

Viktorka přišla o kanonýra Jeana-Davida Beauguela, místo něhož přivedla Jana Klimenta. A překvapivě také Reného Dediče, jenž přišel do Plzně na půlroční hostování s opcí z druholigového Třince. Osmadvacetiletý slovenský útočník dříve hrával taky za Opavu a Příbram, v nejvyšší soutěži dal pět branek.

Slavia v létě přivedla Ewertona, Václava Jurečku nebo Davida Douděru. Nečekaně však zalovila taky v Příbrami, odkud získala Denise Halinského. Osmnáctiletý bek a mládežnický reprezentant podepsal v Edenu tříletou smlouvu, ve Slavii byl ale nakonec jen na skok. Vedení klubu ho totiž poslalo hostovat do Vlašimi.

Sparta skončila v uplynulé sezoně třetí, letos se však chce konečně vrátit na trůn. Proto přivedla dánského kouče Briana Priskeho, ale taky Lukáše Sadílka či Jana Kuchtu. Na Letnou však dorazil i teprve osmnáctiletý stoper Ondřej Kukučka, jenž byl považován za velký klenot ostravského Baníku. S tím ale neprodloužil smlouvu, a tak se objevil ve Spartě. Zatím by měl nastupovat za B tým, výhledově se s ním ale určitě počítá i v áčku.

Matěj Valenta (Slavia)

Další posila Slavie, jejíž příchod do Edenu se tak úplně nečekal. Dvaadvacetiletý záložník je sice odchovancem sešívaných, za které v roce 2018 dokonce debutoval v lize, poté ale zamířil na hostování do Ústí nad Labem a následně šel do Českých Budějovic. Za ty v posledních dvou sezonách odehrál 40 ligových zápasů, v nichž dal dvě branky a přidal jednu asistenci. Trenérský štáb Slavie zaujal natolik, že jej sešívaní koupili zpátky.

