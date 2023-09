Nezlomní veteráni. 7 nejstarších hráčů, kteří se objevili v aktuálním ročníku Fortuna ligy

Pardubický útočník Pavel Černý oslaví v lednu už 39. narozeniny a je jedním z nejstarších fotbalistů ve Fortuna lize. Navzdory věku je stále platným hráčem. Do aktuální sezony však zasáhlo i sedm starších borců než je on. Najdete je v následujících kapitolách.

Pokračování 3 / 8

6. Jiří Fleišman – MFK Karviná (38 let, 11 měsíců, 1 den)

V téměř 39 letech patří obránce Jiří Fleišman k nejzkušenějším hráčům ve Fortuna lize. V nejvyšší soutěži debutoval v sezoně 2010/11 v dresu Liberce, kde strávil necelých šest sezon, načež byl tři roky hráčem Mladé Boleslavi. V průběhu ročníku 2017/18 zamířil do Baníku, kde měl podepsanou smlouvu do konce minulé sezony. Prodloužil ji o rok, ale klub ho poslal na hostování do Karviné, které by měl pomáhat se záchranou v elitní lize.

V nejvyšší české soutěži dosud odehrál 360 střetnutí, dal 18 gólů a zaznamenal 37 asistencí. V historických statistikách soutěže figuruje na druhém místě v počtu přihrávek. Co se však týče obranných soubojů, nikdo jich v dějinách samostatné české soutěže nepodstoupil a nevyhrál víc než on. V počtu odehraných minut je v historické tabulce na desáté příčce.

Foto: Profimedia.cz