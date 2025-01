Nezapomenutelní. 12 person Liverpoolu, které se zapsaly do dějin klubu originálními vousy a kníry

Část 1 / 13



Bývaly doby, kdy byly vousy znakem mužnosti. Dnes už to moc neplatí. Neholené brady mají buď zbabělí muslimští teroristé nebo lumbersexuálové, kteří si na chlapy jenom hrají. Pěkně je to vidět v sestavě Liverpoolu. Mohamed Salah či Alisson Becker - to jsou namátkou dva hráči, kteří už nějakou dobu frčí na módní vlně plnovousů, jež k lumbersexuálům neodmyslitelně patří. Na oficiálním portálu fotbalového Liverpoolu se před časem objevil výběr klubových osobností napříč historií, které se kromě nepopiratelného fotbalového umění zapsaly do povědomí veřejnosti také svými kníry či plnovousy. Najdete je v následujících kapitolách.

Pokračování 2 / 13 John Wark Výběr liverpoolských vousáčů startujeme klasickým „bandito“ knírkem, který nosil v polovině osmdesátých let minulého století pod nosem skotský reprezentant John Wark. V dresu Reds odehrál tento defenzivní záložník 108 zápasů, ve kterých nastřílel 42 branek a dvakrát pomohl klubu k titulu anglického šampiona.

Pokračování 3 / 13 David James Bývalý anglický reprezentační brankář David James vystřídal během sedmi sezon v Liverpoolu několik vousatých stylů, které občas doplnila i netradiční vlasová kreace. James však nepatřil k hráčům, kteří by se do povědomí zapsali pouze díky své vizáži. V klubu odchytal 214 ligových zápasů, v nichž sedmdesátkrát udržel čisté konto. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 13 Mark Lawrenson Prakticky celá osmdesátá léta byl s Liverpoolem neodmyslitelně spojen obránce Mark Lawrenson a jeho mužný knír, který dodnes patří k těm „nejdéle sloužícím“ ve fotbalovém světě. Na Anfield Road strávil sedm sezon, v dresu Reds odehrál 356 zápasů, pětkrát vyhrál titul anglického mistra, třikrát Ligový pohár, jednou se radoval z výhry v Poháru mistrů evropských zemí a jedenkrát zvedl nad hlavu trofej pro vítěze FA Cupu. V Liverpoolu také zakončil v roce 1988 svou bohatou a úspěšnou kariéru.

Pokračování 5 / 13 Jerzy Dudek Kdo by si nepamatoval na polského reprezentačního brankáře Jerzyho Dudka? Každému fotbalovému fanouškovi určitě ulpěl v paměti penaltový rozstřel z finále Ligy mistrů proti AC Milán v Istanbulu před 20 lety, kde Dudek pomohl bravurními zákroky vyhrát Liverpoolu jeho pátý titul evropského šampiona. Kromě nepopiratelného gólmanského nadání se prezentoval také kultivovaně pěstěnou bradkou. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 13 Rafael Benítez Když přišel španělský kouč Rafael Benítez v roce 2004 na Anfield Road, jeho obličej zatím nezdobila kozí bradka, která se později stala jeho poznávacím znamením. Ještě když v první sezoně přivedl Liverpool k vítězství v Lize mistrů, měl hladce vyholené tváře. Na konci sezony 2006/07 už ho však možná přestalo holení bavit a líce mu „zmužněly“ vousem. Jeho bradka inspirovala fanoušky konkurenčních klubů k hanlivým a posměšným popěvkům. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 13 Steve Heighway Irský reprezentační útočník Steve Heighway válel v dresu Liverpoolu dlouhých a plodných jedenáct sezon, během nichž pomohl klubu k pěti mistrovským titulům, dvěma výhrám v Poháru mistrů evropských zemí, dvěma triumfům v Poháru UEFA a po jednom vítězství v Ligovém poháru a FA Cupu. Ve 329 zápasech nasázel soupeřům mezi lety 1970 až 1981 padesát gólů a stejně jako jeho fotbalové umění se stal nezapomenutelným i jeho knír. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 8 / 13 Djibril Cissé Rychlý francouzský útočník Djibril Cissé měl strašnou smůlu. Nedlouho po podpisu smlouvy s Liverpoolem v roce 2004 mu v utkání s Blackburnem zlomil Jay McEveley nohu a na rok ho vyřadil ze hry. Přesto se dokázal vrátit ve velkém stylu a v následující sezoně odehrál 57 utkání, ve kterých zaznamenal 19 branek. Tou nejdůležitější byla patrně proměněná penalta ve finálovém rozstřelu Ligy mistrů s AC Milán. V Istanbulu šel na hřiště v 85. minutě a střídal Milana Baroše. Málokdo také asi zapomene na jeho extravagantní vousové experimenty. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 9 / 13 Graeme Souness Šest a půl sezony strávil na Anfield Road se svým nepřehlédnutelným mrožím knírem skotský záložník Graeme Souness. Když válel na hřišti, byla radost se dívat, jak mu to jde. Souness byl báječně technicky vybavený hráč, který uměl číst hru, perfektně rozehrát, podržet míč i bleskově obejít protihráče. Miláčci tribun. Toto je 14 nejpopulárnějších hráčů Liverpoolu všech dob Mezi roky 1978 až 1984 odehrál za Liverpool 349 zápasů a nastřílel 38 ligových branek. Pětkrát vyhrál anglickou ligu, čtyřikrát Ligový pohár a třikrát zvedl nad hlavu trofej pro vítěze Poháru mistrů evropských zemí. V klubu strávil tři sezony ve funkci trenéra (1991 – 1994), ale na tuhle dobu by fanoušci Reds nejraději zapomněli. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 10 / 13 Bruce Grobbelaar Brankář Bruce Grobbelaar vypadal se svým uhlazeným knírkem jako sňatkový podvodník. Na Anfield Road si ho mohli fanoušci prohlížet dlouhých třináct sezon, kdy byl jihoafrický rodák jedničkou mezi tyčemi. Mezi lety 1981 až 1994 vychytal pro Liverpool šestkrát anglický titul, třikrát FA Cup a Ligový pohár a jednou zvedl nad hlavu trofej vítěze Poháru mistrů evropských zemí. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 11 / 13 Ian Rush Nejslavnější knír v historii Liverpoolu nosil pod nosem nejlepší střelec klubu Ian Rush. Rekord velšského útočníka Iana Rushe – 346 gólů ve všech soutěžích - bude těžko někdo překonávat. V dresu Liverpoolu strávil patnáct sezon, během nichž dával góly všemi představitelnými způsoby – dorážkami zblízka, pumelicemi z dálky i hlavou. Byl to pracovitý a nesobecký hráč, který se nikdy nevzdával. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 12 / 13 Abel Xavier Jen jedinou sezonu – a ještě ne celou – strávil na Anfield Road portugalský stoper Abel Xavier, ale byla to dost dlouhá doba na to, aby se navždy zapsal do paměti fanoušků. Ani ne tak svými výkony, nýbrž tím, co zdobilo jeho hlavu a tváře. Fotbalisté jsou jako ženy. Chodí před zápasy ke kadeřníkovi, psal bloger Cissé Xavier musel kvůli ozdobě horní části těla trávit dlouhé hodiny u kadeřníků a holičů, snad proto neměl dost času na to, aby se po svém příchodu z Evertonu v roce 2002 popral o místo v sestavě Reds. V dresu Liverpoolu odehrál pouze 21 zápasů, ale nikdo mu už asi nevezme titul nejvousatějšího fotbalisty v historii klubu. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 13 / 13 Mohamed Salah Dvakrát v řadě (2017 a 2018) získal egyptský útočník Mohamed Salah cenu pro nejlepšího afrického fotbalistu roku a možná to nebylo naposled, co tuto stále prestižnější individuální trofej získal. Žádnému hráči v historii nejvyšší anglické soutěže se nepodařilo vystřílet si titul nejlepšího kanonýra tak rychle po příchodu do ligy, jako to zvládl egyptský reprezentant v dresu Liverpoolu v sezoně 2017/18. V roce 2019 přivedl Reds k triumfu v Lize mistrů, o sezonu později po třiceti letech k vítězství v Premier League. Dobyvatelé Albionu. 25 nejlepších cizinců v historii anglické Premier League Aktuálně dvaatřicetiletý útočník zaznamenal během své premiérové sezony na ostrovech v dresu Liverpoolu 32 branek, čímž překonal rekord mezi hráči do 26 let, který do té doby drželi Alan Shearer, Cristiano Ronaldo a Luis Suárez s 31 trefami. I proto na Anfield Road neváhali a své vousaté superhvězdě už několikrát prodloužili a náležitě vylepšili kontrakt. Foto: Profimedia.cz