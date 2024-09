Nezapomenutelné týmy. 9 nejslavnějších českých sportovních dynastií z uplynulých 30 let

Našli bychom podobné fenomény i v české kotlině? Jistěže ano. V následujících kapitolách najdete devět týmů, které se v uplynulých třiceti letech zapsaly do tuzemských sportovních dějin.

Celky, které vládly určitým epochám, fascinovaly fanoušky odjakživa. Sportovních dynastií bychom našli v historii mnoho – stačí si vzpomenout třeba na devadesátá léta minulého století a éru basketbalistů Chicaga Bulls, kdy tým kolem Michaela Jordana vyhrál šestkrát během osmi let NBA.

Od roku 1996 do roku 2010 se čeští hokejoví fanoušci mohli radovat z šesti titulů mistrů světa a zlatých olympijských medailí z Nagana. Parta poskládaná kolem Dopity, Reichela, Patery, Procházky, Jágra, Čajánka, Výborného, Kaberleho, Čechmánka a spol. se nesmazatelně zapsala do dějin nejpopulárnějšího tuzemského sportu.

Vsetínská hokejová mašina

Bylo to jako zjevení. Když na podzim v roce 1994 vstoupil provinční Vsetín do hokejové extraligy, nikdo nemohl předpokládat, že v následujících sedmi letech napíše legendární kapitolu do historie domácí soutěže.

Tým poskládaný kolem nechtěných či nepotřebných hokejistů ze sousedního Zlína (Vlach, Stavjaňa, Čechmánek, Pešat, Tomek, Raděvič) pod vedením ex-zlínského trenéra Horsta Valáška posílil během výluky v NHL Josef Beránek a na konci sezony se radoval ze zlatých medailí. První titul paradoxně vyfoukl ve finále právě Zlínu.

Na Lapači nakonec slavili šest titulů, z toho pět v řadě. Zlatou hegemonii Valachů narušila jen pražská Sparta, která Vsetínské porazila ve finálové sérii v sezoně 1999/2000. V týmu, který byl pilířem reprezentace, hrála řada olympijských vítězů a mistrů světa – Jiří Dopita, Pavel Patera či Martin Procházka.

Foto: Profimedia.cz