Nezapomenutelné mančafty! 6 nejlegendárnějších vítězů Stanley Cupu od roku 1970

Každý, kdo aspoň jednou v kariéře vyhraje Stanley Cup, vejde do hokejové historie. Ale jen některé týmy se díky výhře stanou nesmrtelnými. V následujících kapitolách najdete šest mančaftů z uplynulého půlstoletí, které se staly největšími legendami.

1972 – Boston Bruins

Byla to 55. sezona NHL. V soutěži hrálo 14 celků a každý z nich odehrál v základní části 78 utkání. Absolutním suverénem ročníku 1971/72 se stalo mužstvo Bostonu. Bruins měli v sestavě tehdejší světové superhvězdy – Eposita, Orra, Cheeverse, Bucyka, Sandersona či Cashmana.

Základní část soutěže vyhráli Medvědi se ziskem 119 bodů a roli favorita potvrdili i ve vyřazovacích bojích. Ve čtvrtfinále přejeli Toronto 4:1 na zápasy a v semifinále smetli výsledkem 4:0 St. Louis Blues, jimž nasázeli neuvěřitelných 28 gólů. Ve finále si poradili v šesti zápasech s New Yorkem Rangers a po dvou letech zvedli nad hlavu cennou trofej. Na další vítězství ve Stanley Cupu si pak fanoušci klubu museli počkat dlouhých 29 let až do roku 2011.