Nevyšlo to. 9 českých útočníků, kteří odešli do NHL až v pozdějším věku a neprosadili se tam

Ne všem tento krok vyšel. Řeč je o odchodu do NHL v pozdějším věku. Ani hokejisté, kteří v Evropě patří k úplné špičce, se za Atlantikem nemusí prosadit. Jména devíti českých útočníků, kteří do NHL odešli ve vyšším věku a neprosadili se v ní, najdete v následujících kapitolách a ve fotogalerii.

Jan Kovář Sezona 2018/19 byla z pohledu útočníka Jana Kováře hodně hektická. V létě zamířil coby jedna z nejzářivějších hvězd Kontinentální hokejové ligy do zámoří, kde podepsal roční kontrakt s New Yorkem Islanders. V přípravě odehrál čtyři zápasy, zaznamenal gól a asistenci, ale místo v kádru si nevybojoval. Ostrované dali Kováře na listinu volných hráčů, ale žádný jiný klub po něm nesáhl. 13 českých hokejistů s nejvyšším průměrem bodů na zápas v historii švýcarské ligy Následně podepsal smlouvu v Bostonu a hrál ve farmářském celku Providence Bruins. Ve 12 utkáních posbíral deset bodů (4+6), dokonce se už připravoval i s prvním týmem, nabídku smlouvy ale nedostal, a tak zamířil domů, konkrétně do Plzně, odkud před ročníkem 2019/20 odešel do Švýcarska, kde působí dosud. Zda je pro něho NHL uzavřenou kapitolou, nebo to zkusí za Atlantikem ještě jednou, ukáže (možná) blízká budoucnost. Foto: Profimedia.cz

Jaroslav Balaštík Ve Zlíně pálil Jaroslav Balaštík ostrými, měl za sebou sezony, kdy dal 29 a 30 branek. A tak to zkusil v NHL. Před ročníkem 2005/06 se tehdy šestadvacetiletý útočník dohodl s Columbusem a v 66 zápasech posbíral 22 (12+10) bodů. V další sezoně už ale odehrál jen osm duelů a následně odešel do Švédska. Foto: Profimedia.cz

Roman Červenka Účastník tří olympijských her, který pravidelně objíždí světové šampionáty, odešel do zámoří v 26 letech. Roman Červenka zamířil v roce 2012 z Omsku do Calgary, kde měl hrát prvního nebo druhého centra. Jenže sezonu poznamenala výluka, Červenka odehrál za Flames 39 zápasů, posbíral 17 bodů a vrátil se do Ruska. Foto: Profimedia.cz

Jiří Dopita Šestkrát vyhrál extraligu, zažil vítězný pocit na olympijských hrách a byl považován za jednoho z nejlepších hokejistů, který působí mimo NHL. Jejímu vábení Jiří Dopita dlouho odolával a do zámoří odešel až v 32 letech. Měl se stát druhým centrem Philadelphie, trápily ho ale zdravotní problémy, odehrál jen 52 zápasů a posbíral v nich 27 bodů. V dalším ročníku přidal 21 startů za Edmonton, dal jediný gól a vrátil se do Evropy – do své Olomouce. Foto: Profimedia.cz

Jaroslav Hlinka Moc dobře na své zámořské angažmá nevzpomíná ani Jaroslav Hlinka. Do NHL zamířil ve třiceti letech coby lídr a nejlepší hráč Sparty a v sezoně 2007/08 odehrál 63 zápasů za Colorado. Dal v nich osm branek, přidal dvacet asistencí, ani jedna strana ale neměla zájem na prodloužení spolupráce a reprezentační centr po sezoně zamířil do Švédska. Foto: Profimedia.cz

David Moravec Střelec zlatého gólu z mistrovství světa 2001 odehrál první zápas v NHL v šestadvaceti letech, v ročníku po zlatém úspěchu v Naganu. Zároveň se ale jednalo o jeho derniéru a další start v dresu Buffala už nepřidal. Foto: Profimedia.cz

Pavel Patera Vyhrál českou, ruskou i švédskou ligu, triumfoval na olympiádě i mistrovství světa, v zámoří se ale téměř neprosadil. V 29 letech odešel Pavel Patera do Dallasu, za který v sezoně 1999/00 odehrál dvanáct zápasů a posbíral v nich pět bodů. V dalším ročníku přidal dvacet startů za Minnesotu a poté se vrátil do Evropy. Foto: Profimedia.cz

Martin Procházka Olympijského šampiona z Nagana získalo v draftu roku 1991 Toronto. Čtyřnásobný mistr světa okusil NHL v ročníku 1997/98, během něhož tehdy pětadvacetiletý útočník odehrál za Maple Leafs 29 zápasů. Další tři duely přidal Martin Procházka v sezoně 2000/01 za Atlantu, celkově ale posbíral jen sedm bodů. Foto: Profimedia.cz