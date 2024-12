Nevyšlo to. 7 kvalitních českých gólmanů, kteří prošli draftem, ale v NHL si nikdy nezachytali

Část 1 / 8



Jednoznačně nejúspěšnějším českým brankářem v NHL byl dvojnásobný vítěz Stanley Cupu Dominik Hašek. Velmi dobré jméno si v zámoří udělala řada dalších mužů v maskách. Celkem se v elitní zámořské lize dosud představilo 24 ze 48 draftovaných tuzemských gólmanů. V letošním výběru se objevil jeden český strážce klece, tedy stejný počet jako loni. Tyto brankářské talenty však čeká tvrdý boj o místo mezi tyčemi v klubech NHL. Nejeden tuzemský gólman, který sice v draftu uspěl, se v NHL nikdy neobjevil. Sedm těchto borců, kteří rozhodně měli slušnou výkonnost, ale brány prestižní ligy jim zůstaly uzavřeny, najdete v následujících kapitolách.

Pokračování 2 / 8 Petr Franěk (205. v pořadí v roce 1993 – Quebec Nordiques) Litvínovský odchovanec Petr Franěk prožil dlouhou a úspěšnou kariéru, ale přestože byl v roce 1993 draftován Quebecem, nikdy se v NHL neobjevil v žádném utkání. Nejblíže k tomu měl v sezoně 1997/98, kdy byl povolán do prvního týmu Colorada, ale na led v elitní lize nenaskočil. Franěk ukázal, že je talentovaným gólmanem, už v ročníku 1992/93, když zářil na mistrovství světa hráčů do 18 let a výrazně pomohl českému výběru k bronzovým medailím. O tři sezony později byl členem výběru, který trenér Luděk Bukač přivedl ke zlatým medailím na mistrovství světa v Rakousku. Na turnaj, na němž neodchytal ani minutu, odjížděl jako čerstvý stříbrný medailista z extraligy. Kovář, Štěpánek a spol. 19 českých gólmanů, kteří mají medaile z mistrovství světa Po šampionátu zamířil do zámoří a strávil tam tři sezony marným bojem o šanci zahrát si v NHL. V prosinci 1997 dokonce získal ocenění pro nejlepšího gólmana měsíce v soutěži AHL, ale roce 1999 se vrátil do Evropy. Nejdříve hrál jednu sezonu v Německu za Norimberk, pak se vrátil na česká kluziště. Chytal v Karlových Varech, kde byl v roce 2004 opět stříbrný, a ve Slavii, s níž se o dvě sezony později znovu dostal až do finále a opět v něm prohrál. V roce 2007 se vrátil do mateřského klubu, kde po sezoně 2013/14 zakončil kariéru. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 8 Tomáš Duba (217. v pořadí v roce 2001 – Pittsburgh Penguins) Gólman Tomáš Duba byl hokejovým světoběžníkem. Chytal ve Znojmě, v Třinci, ve Spartě, ve Zlíně, v Popradu, v Chomutově, ale také ve Finsku, ve Švédsku, v Itálii i v Německu, Rakousku, Jižní Koreji a naposled v Anglii. Šampioni z kanadské juniorky. 10 českých hokejistů, kteří dosud vyhráli Memorial Cup V mládí prožil dva odlišné zlaté šampionáty juniorů. Zatímco v roce 2000 neodchytal ani jeden zápas a vítěznému tažení jen přihlížel ze střídačky, o rok později byl oporou a jedním ze strůjců cesty k titulu. Nastoupil do sedmi zápasů a vychytal sedm výher. K tomu zaznamenal dvakrát čisté konto a měl skvělý průměr 1,14 gólů na utkání. Ve finále výrazně přispěl k výhře 2:1 nad Finy a po zásluze byl vyhlášen nejlepším brankářem šampionátu. A to v Rusku tehdy chytali i Rick DiPietro nebo Henrik Lundqvist. Přestože byl po zlatém šampionátu draftován Pittsburghem, do zámoří se nikdy nevydal. V roce 2007 přivedl pražskou Spartu k mistrovskému titulu. S kariérou se rozloučil v 39 letech po sezoně 2019/20. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 8 Roman Málek (158. v pořadí v roce 2001 – Philadelphia Flyers) Roman Málek byl sice v roce 2001 draftován do NHL Philadelphií, za Atlantik se ale nikdy nevypravil a celou kariéru strávil v Evropě. A její drtivou část odehrál v tuzemské extralize. V zahraničí byl pouze dvakrát – v ročníku 2004/05 si krátce zachytal v ruském Magnitogorsku a o pět let později byl ve švédském MODO. Éra po Břízovi. 36 gólmanů, kteří se od roku 2006 vystřídali v brance Sparty Výčet jeho úspěchů je pěkně dlouhý. Třikrát byl oceněn jako nejlepší brankář extraligové sezony, dvakrát si odnesl cenu pro nejlepšího hráče nejvyšší soutěže a jednou byl vyhlášen nejužitečnějším ligovým hokejistou. V roce 2003 vybojoval se Slavií mistrovský titul. Ještě než ukončil v roce 2015 v Mladé Boleslavi kariéru, pověsil si na krk také stříbro (2011) a bronz (2014). Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 8 Dušan Salfický (132. v pořadí v roce 2001 – New York Islanders) Dvojnásobný mistr světa a bronzový medailista z olympiády v Turíně prožil dlouhou a úspěšnou kariéru, během níž prošel několika domácími i zahraničními kluby. Se Spartou a Pardubicemi získal Dušan Salfický extraligové zlato, velmi dobré výkony předváděl i v Plzni, s níž vybojoval v ročníku 1999/2000 bronz. Fantomové mezi tyčemi. 6 brankářů, kteří během extraligové sezony vychytali nejvíc nul V roce 2001 byl draftován New Yorkem Islanders a následně se vypravil do zámoří. Odchytal tam čtyři střetnutí v soutěži AHL a pak se vrátil domů, do Pardubic. Posléze strávil poměrně hodně času v KHL, kde mezi lety 2002 až 2008 hájil barvy čtyř klubů. Šest závěrečných sezon v kariéře ale opět odchytal na českých ledech. S profesionální dráhou se loučil po ročníku 2013/14. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 8 Lukáš Mensator (83. v pořadí v roce 2002 – Vancouver Canucks) Žádný tým nemůže uspět bez výjimečného brankáře. Karlovy Vary ho měly v osobě gólmana Lukáše Mensatora v sezoně 2008/09. Kdo má nejtragičtější skauty v NHL? Nejhůř si (asi) vybírá v draftu Vancouver V základní části měl úspěšnost zákroků vyšší než 93 % a v play-off branku doslova zavřel. V 16 zápasech vychytal 12 vítězství, inkasoval v průměru 2,27 branky na zápas a úspěšností zákroků přesáhl 94 %. Po právu byl vyhlášen nejlepším hráčem vyřazovacích bojů a nejlepším brankářem sezony. Následně se dostal do nominace na světový šampionát, kde si však nezachytal. To už byl sedm let draftovaným hráčem. V roce 2002 si jej totiž vybral ve třetím kole Vancouver. Český mladík pak zamířil do Kanady, dvě sezony strávil v juniorské lize OHL v celku Ottawy, a pak se vrátil do mateřského klubu na západ Čech. Kromě Karlových Varů oblékal v extralize ještě dres Plzně. Kariéru zakončil ve druhé německé lize. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 8 Jakub Kovář (109. v pořadí v roce 2006 – Philadelphia Flyers) Sezona 2025/26 by mohla být poslední v kariéře brankáře Jakuba Kováře. Odchovanec píseckého hokeje se ukázal ve výborném světle na mistrovství světa hráčů do 18 let v ročníku 2005/06 a následně po něm v draftu sáhli skauti Philadelphie. Talentovaný mladík pak odešel do zámoří a chytal v juniorské lize OHL, kde se mu však nijak zvlášť nevedlo, takže se po jediném roce vrátil domů. Tuzemská elita z východu. 16 nejproduktivnějších Čechů v historii KHL Extraligovou premiéru si odbyl v ročníku 2008/09 v dresu Českých Budějovic. Na jihu Čech odchytal pět sezon a v roce 2013 nabral směr do KHL. V dresu Jekatěrinburgu (a Čerepovce) se stal jednou z brankářských hvězd ligy. Po epizodním angažmá ve Švýcarsku se v roce 2022 vrátil do vlasti a upsal se Spartě, kde působí dosud. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 8 / 8 Patrik Bartošák (146. v pořadí v roce 2013 – Los Angeles Kings) Možná, že kdyby to měl brankář Patrik Bartošák trochu víc srovnané v hlavě, mohl dnes chytat v NHL. V roce 2013 byl draftován Los Angeles po dvou nesmírně povedených sezonách v zámořské juniorské soutěži WHL, kde získal ocenění pro nejlepšího gólmana roku. Po draftu chytal ve stejné lize ještě rok a pak se přesunul do farmářského celku Manchester Monarchs v AHL, jemuž pomohl v ročníku 2014/15 k zisku Calder Cupu. Vypadalo to, že má dveře do NHL otevřené, jenže pak přišel incident, během něhož se údajně dopustil domácího násilí vůči své přítelkyni. Kings tehdy dvaadvacetiletému českému gólmanovi pozastavili smlouvu. Bartošák byl zatčen a vzat do vazby, z níž byl posléze propuštěn po složení kauce ve výši deset tisíc dolarů. Následně se z Ameriky přesunul domů a do roku 2019 chytal velmi dobře ve Vítkovicích, odkud se přestěhoval do Třince. Šampioni z AHL. Toto je 15 posledních českých vítězů Calder Cupu V listopadu roku 2019 přišel další úlet, když avizoval, že spáchá sebevraždu. Policejní hlídka ho našla, jak sedí u ostravské benzínky v autě, byl pod vlivem alkoholu a drog. Proto ho převezli na služebnu, kde strávil noc. Po incidentu pak Bartošák vyhledal odbornou pomoc, na nějakou dobu přerušil kariéru a skončil s alkoholem. Sezonu 2020/21 strávil ve finském Lahti, kde ukazoval, že je stále nesmírně kvalitním hráčem. Následně se přesunul do KHL, kde krátce hájil barvy Amuru Chabarovsk, ale po vypuknutí války na Ukrajině se vrátil do Finska. V Lahti strávil i sezonu 2022/23 a v té minulé oblékal dres Hradce Králové, než se s ním východočeský klub rozloučil kvůli porušování životosprávy. Nyní má o jeho služby zájem druholigový Vsetín. Foto: Profimedia.cz