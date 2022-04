Nevyšlo to. 6 hvězd z německé Bundesligy, které po přestupu do Premier League pohořely

Zdá se to jako tutovka – koupíte si špičkového fotbalistu, kteří září v německé Bundeslize, a on pak bude pokračovat v nadstandardních výkonech ve vašem dresu. Mnohý manažer z anglické Premier League by však tento scénář nemohl potvrdit. Bundesligové posily na ostrovech totiž občas naprosto propadnou. To je případ šesti borců, které najdete v následujících kapitolách.

Jadon Sancho (Borussia Dortmund → Manchester United) Jadonovi Sanchovi bylo teprve 14 let, když za něho Manchester City zaplatil Watfordu 65 tisíc liber. Šikovný útočník svou hodnotu záhy zmnohonásobil, protože v létě roku 2017 za něho Borussia Dortmund zaplatila téměř devět milionů eur. Začínal sice jako obránce, ale prokousal se až na post ofenzivního záložníka či útočníka. Fakt velké prachy. Toto je 28 nejdražších nákupů v historii Manchesteru United Velká část fotbalových expertů mínila, že v jeho osobě roste Anglii výjimečný hráč. V Dortmundu vyrostl ve hvězdu první velikosti a loni v létě přestoupil za 73 milionů liber do Manchesteru United. Od té doby zaznamenal v 27 ligových zápasech jen tři góly a tři asistence. Jeho bídné výkony už kritizovali mnozí odborníci a kouč anglické reprezentace ho vynechal i z poslední nominace. Vzhledem k tomu, že je mu teprve 22 let, je ještě šance, že se probere a naváže na někdejší formu. zatím je ale obrovským zklamáním. Foto: Profimedia.cz

Timo Werner (RB Lipsko → Chelsea) Útočník Timo Werner přestoupil v létě roku 2020 z Lipska do Chelsea jako jeden z nejlepších střelců německé Bundesligy. Hned v první sezoně v dresu Blues vyhrál s týmem Ligu mistrů, ale i ti nejvěrnější a nejshovívavější fanoušci ze Stamford Bridge museli uznat, že zdaleka nenaplnil velké naděje, které do něho vkládali. Luxusní zboží. Toto je 16 nejdražších německých fotbalistů všech dob Werner nastřílel v barvách Lipska 95 gólů ve 165 zápasech, a v poslední sezoně před odchodem na ostrovy nasázel bundesligovým protivníkům 28 branek v 34 střetnutích. Londýnský klub za něho následně poslal do Německa 53 milionů liber, on však dosud dokázal dát v 83 utkáních ve všech soutěžích „jen“ 22 gólů a v aktuální sezoně Premier se trefil pouze třikrát. Foto: Profimedia.cz

Henrich Mchitarjan (Borussia Dortmund → Manchester United) Arménský reprezentant Henrich Mchitarjan byl svého času lanařen svým bývalým koučem Jürgenem Klopcem do Liverpoolu, ale nakonec skončil v roce 2016 na Old Trafford. Mchitarjan působil v Dortmundu od roku 2013, kdy ho Borussia koupila za necelých 28 milionů eur z Šachtaru Doněck. V Signal Iduna Parku se stal jednou z klíčových osobností týmu. Po přesunu na ostrovy však nedokázal navázat na skvělé výkony z Bundesligy. Během půldruhé sezony dokázal v Premier League jen pětkrát skórovat a přestože původně podepsal čtyřletý kontrakt, klub ho v lednu 2018 vyměnil za Alexise Sáncheze z Arsenalu. Dlouho ale nevydržel ani na Emirates Stadium. Za Gunners nastřílel pouhých devět gólů v 59 utkáních ve všech soutěžích a poté, co v roce 2019 po vzájemné dohodě byla ukončena jeho smlouva, zamířil do AS Řím, kde působí dodnes. Foto: Profimedia.cz

Šindži Kagawa (Borussia Dortmund → Manchester United) Když si v létě roku 2012 přivedl trenér Alex Ferguson z Borussie Dortmund na Old Trafford japonského fotbalistu Shinjiho Kagawu, fanoušci očekávali, že se talentovaný hráč stane stabilním členem základní sestavy Manchesteru United. Jenže Kagawův potenciál v klubu promrhali. Z vrcholu na dno a zase zpět na špici aneb 22 fotbalistů, kteří zvládli vzkřísit povadlou kariéru Je škoda, že tak nadaný fotbalista nedostal pořádnou šanci ukázat, co v něm vězí. Že má obrovský potenciál, dokázal před přestupem na ostrovy během dvou sezon v Borussii Dortmund, když s klubem dvakrát vyválčil mistrovský titul v Bundeslize. Během debutové sezony na ostrovech sice vybojoval mistrovský titul a stal se prvním asijským hráčem, který nastřílel v nejvyšší anglické lize hattrick, ale pod trenérem Davidem Moyesem upadl v nemilost a už téměř nehrál. V létě roku 2014 se vrátil zpět do vestfálského klubu a tamní povětří mu dělalo o mnoho lépe než to anglické. Po návratu odehrál v dresu Borussie 145 zápasů, ve kterých nastřílel 31 branek. Foto: Profimedia.cz

Sébastien Haller (Eintracht Frankfurt → West Ham United) West Ham udělal v roce 2019 ze Sébastiena Hallera svůj přestupní rekord. Do Frankfurtu poslal za reprezentanta Pobřeží slonoviny 40 milionů liber. Ale o 18 měsíců a pouhých 14 gólů později se Haller odporoučel do nizozemského Ajaxu Amsterdam. United na tomto obchodu hodně tratili, protože do nového působiště odcházel za poloviční částku. Rekordní přestupy. 9 fotbalistů, za které West Ham United zaplatil nejvíc peněz V holandské Eredivise však výrazně pookřál a nyní patří k největším hvězdám soutěže. V 60 zápasech ve všech soutěžích nasázel soupeřům úctyhodných 46 branek. V aktuálním ročníku je třetím nejlepším kanonýrem Ligy mistrů. Foto: Profimedia.cz