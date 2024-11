Nevyšlo to. 11 Čechů, kteří byli draftováni v 1. kole, ale v NHL se vůbec neprosadili

Přestože mají všechny kluby z NHL své skauty a experty na mládežnický hokej, kteří rok co rok doporučují v draftu výběr těch nejlepších hráčů, občas to nevyjde. Ani skvělé reference nezaručí, že se z talentovaného mladíka stane špičkový hokejista.



Část 1 / 12



Výběr v draftu NHL je tak trochu jako sázení na koně. I tady někdy favorit propadne a překvapí outsider. Většinou se skauti trefí a hráči vybraní v úvodním kole se stanou oporami svých týmů, občas ale zmizí mezi průměrem a podprůměrem. V následujících kapitolách najdete 11 českých talentů draftovaných v prvním kole, od kterých se hodně čekalo, ovšem v NHL se mihli jen nakrátko (nebo vůbec) a opustili ji dříve, než stihli naskočit aspoň do stovky zápasů v základní části soutěže. Opomíjíme období do roku 1990, kdy sice mohli být tuzemští hokejisté draftováni, ale jejich šance, že si v elitní zámořské lize někdy zahrají, byla kvůli politické situaci velmi malá.

Pokračování 2 / 12 Martin Vágner – 26. v celkovém pořadí v roce 2002 (Dallas Stars) Martin Vágner býval považován za velký defenzivní talent českého hokeje. Urostlý zadák, byl velmi slušným bruslařem, uměl podržet puk, dobře rozehrát i tvrdě vystřelit. Rodák z Jaroměře hrával v mládežnickém věku v dresu pražské Sparty a posléze Pardubic, odkud odešel v roce 2001 do zámořské juniorské ligy QMJHL, kde odehrál čtyři sezony. Největší defenzivní talenty. 11 českých beků, kteří šli v draftu NHL na řadu v 1. kole V roce 2002 zaujal skauty Dallasu, kteří z něho udělali svou první volbu v draftu. Celkově šel na řadu jako pětadvacátý. O dva roky později byl draftován podruhé, to si ho vybrala až devátém kole Carolina, do NHL ale nikdy nenakoukl. V roce 2005 se vrátil zpoza Atlantiku domů. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 12 Lukáš Kašpar – 22. v celkovém pořadí v roce 2004 (San Jose Sharks) V extralize Lukáš Kašpar poprvé nastoupil za Litvínov a poté, co byl v roce 2004 draftován v prvním kole San Jose, zkusil štěstí za Atlantikem. Po jedné sezoně strávené v juniorské soutěži OHL pak nastupoval převážně v AHL. V NHL si připsal na konto pouze 16 startů, ve kterých zaznamenal dvě branky a dvě asistence. Tuzemská elita z východu. 16 nejproduktivnějších Čechů v historii KHL Po návratu do Evropy odehrál jednu sezonu ve finském Oulu. Po zisku zlaté medaile na mistrovství světa 2010 působil v KHL - hrál v Astaně, Doněcku, Chanty-Mansijsku, Slovanu Bratislava a Dynamu Moskva. V roce 2018 se upsal Kometě, ale v Brně nevydržel ani do konce sezony a vrátil se do Litvínova, kde hokejově vyrůstal. V průběhu ročníku 2019/20 se však přesunul do Mladé Boleslavi. Kariéru završil v sezoně 2020/21 ve francouzském Angletu. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 12 Libor Polášek – 21. v celkovém pořadí v roce 1992 (Vancouver Canucks) Draft v roce 1992 byl pro český hokej nesmírně úspěšný. Kluby z NHL si v něm vybrali 17 talentovaných mladíků, z toho tři šli na řadu už v prvním kole a jeden – zlínský Roman Hamrlík – dokonce jako první, a stal se první tuzemskou jedničkou v historii výběru. Jako devatenáctý byl vyřazen Martin Straka (Pittsburgh) a v úvodním kole se našel zájemce také o útočníka Libora Poláška, po kterém sáhl Vancouver. Zatímco však Hamrlík i Straka dostali v elitní lize rychle příležitost ukázat, co v nich vězí, odchovanec vítkovického hokeje se nikdy šance nedočkal. DRAFT NHL 2003: 14 podceněných hokejistů, kteří předčili očekávání Po draftu, v 18 letech, opustil Českou republiku, ale nezamířil do juniorské zámořské ligy, jak bývalo běžnou praxí, nýbrž rovnou mezi dospělé do farmářského týmu Hamilton Canucks v soutěži AHL, kde však jeho talent zadupali do ledu. V průběhu ročníku 1995/96 se vrátil do vlasti a hrál ve Vítkovicích a posléze krátce v Plzni. Jednu sezonu strávil ve Švédsku, dva roky pobyl na Slovensku a po návratu za řeku Moravu už hrál jen v nižších soutěžích. V seniorské reprezentaci neodehrál jediné utkání. Podle zámořských novinářů je Polášek nejhorším výběrem Vancouveru v prvním kole draftu v klubové historii. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 12 Jakub Koreis – 19. v celkovém pořadí v roce 2002 (Phoenix Coyotes) Dnes to zní skoro neuvěřitelně, ale v roce 2002 prošlo draftem NHL 27 českých hokejistů. Díky úspěchům seniorské na mezinárodní scéně byl o tuzemské mladíky mimořádný zájem a v prvním kole tohoto roku se vešli čtyři z nich do prvního kola výběru. Ve stínu jedničky. 8 nejlepších hráčů v historii NHL, kteří byli v draftech vybráni jako druzí Jako devatenáctý šel na řadu útočník Jakub Koreis. Plzeňský odchovanec byl v tu chvíli bronzovým medailistou z mistrovství světa hráčů do 18 let a zaujal skauty Phoenixu. Rok po draftu odešel do zámoří a hned v premiérovém ročníku se podílel na zisku mistrovského titulu v juniorské lize OHL, kde hrál v dresu celku Guelph Storm. Vypadalo to, že je na dobré cestě do NHL, ale nikdy se nedostal přes práh farmářského celku. Tři sezony bojoval marně o šanci v soutěži AHL, načež to v roce 2007 vzdal a vrátil se do Evropy. Další kariéru pak spojil převážně se Spartou a brněnskou Kometou. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 12 Marek Schwarz – 19. v celkovém pořadí v roce 2004 (St. Louis Blues) St. Louis v roce 2004 draftovalo tři české hokejisty. Už v prvním kole Blues ukázali na brankáře Marka Schwarze, který měl v té době na kontě několik extraligových startů ve Spartě. Premiéru v NHL si odbyl v sezoně 2006/07, během níž odchytal dva zápasy, jenže v dalších letech přidal už jen čtyři další starty a v sezoně 2008/09 posílil Mladou Boleslav. Chytal také ve Finsku, krátce byl ve Znojmě a zpátky ve Spartě, potom v Liberci a naposled se v extralize objevil jako hráč Mladé Boleslavi. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 12 Jakub Klepiš – 16. v celkovém pořadí v roce 2002 (Ottawa Senators) Jakub Klepiš si v NHL poprvé zahrál v sezoně 2005/06, tedy tři roky po draftu, v němž po něm sáhla Ottawa, která mu však nikdy nedal v elitní lize šanci. V 25 zápasech v dresu Washingtonu tehdy ale posbíral jen čtyři kanadské body. Za dva roky to zkoušel znovu, tentokrát si připsal tři branky a sedm asistencí. Další šanci už ale nedostal. Nepadl si do oka ani s trenérem Glenem Hanlonem a v roce 2007 se vrátil do Evropy. Šampioni z AHL. Toto je 15 posledních českých vítězů Calder Cupu Dvakrát vyhrál Kontinentální hokejovou ligu, získal titul mistra světa a v sezoně 2012/13 se stal nejlepším střelcem a nejproduktivnějším hráčem pražského Lva. Po další sezoně se rozhodl, že se pokusí o návrat do NHL. Údajně o něho stál Anaheim. Námluvy ale nedopadly úspěšně a Klepiš se vrátil zpět do týmu Lva. Po zániku klubu rozdělil další sezonu mezi švédský Färjestad a Třinec. Následně střílel góly v barvách Mladé Boleslavi, brněnské Komety, Liberce a Kladna. Nyní je mu 40 let, ale s hokejem na nejvyšší úrovni ještě nekončí - v aktuální sezoně hraje v Plzni. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 8 / 12 Martin Kaut – 16. v celkovém pořadí v roce 2018 (Colorado Avalanche) V prvním kole draftu v roce 2018 šli na řadu dva čeští hráči. Jedním z nich byl Martin Kaut, jehož si ze šestnácté pozice vybralo Colorado. Talentovaný forvard opustil Pardubice a zamířil do Ameriky, kde podepsal nováčkovský kontrakt. Celou první zámořskou sezonu strávil ve farmářském celku a za Colorado Eagles odehrál celkově 67 zápasů, ve kterých posbíral 28 (14+14) bodů. Co ukázal čas. Toto jsou nejlepší výběry všech klubů v draftech NHL od roku 2000 První šanci naskočit na led v NHL dostal v ročníku 2019/20. Odehrál devět utkání a zaznamenal tři body za dva góly a nahrávku. Do hvězdami nabitého kádru Lavin se ale nedokázal nastálo prosadit. V lednu 2023 byl vytrejdován do San Jose, což byla (zatím) jeho poslední stanice v elitní zámořské lize. Před ročníkem 2023/24 se vrátil do vlasti a upsal se až do roku 2034 Pardubicím. NHL opouštěl s bilancí 56 odehraných střetnutí a 11 bodů (6+5). Foto: Profimedia.cz

Pokračování 9 / 12 Václav Nedorost – 14. v celkovém pořadí v roce 2000 (Colorado Avalanche) Jeden zápas chyběl Václavu Nedorostovi k tomu, aby v NHL odehrál sto duelů. V dresech Colorada a Floridy jich během tří sezon odehrál 99 a připsal si v nich dvacet kanadských bodů za rovný počet gólů a asistencí. Od mimořádného talentu se ale čekalo podstatně víc. V roce 2004 se vrátil domů a pokračoval v Liberci. Působil i v Českých Budějovicích, v dresu Novokuzněcku, Popradu, Doněcku a Slovanu Bratislava. Naposled byl hráčem Plzně. Nedorost patří mezi pouhé tři české hokejisty, kteří vyhráli dvakrát mistrovství světa juniorů. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 10 / 12 Jakub Zbořil – 13. v celkovém pořadí v roce 2015 (Boston Bruins) Psalo se o něm jako o jednom z nejtalentovanějších českých obránců minulých let. V roce 2015 se stal třináctkou draftu, v němž ho získal Boston. To už Jakub Zbořil působil v zámoří a oblékal dres Saint John Sea Dogs v soutěži QMJHL. Defenzivní síla Dynama. 4 obránci Pardubic, kteří hráli v NHL Tři sezony pak odehrál ve farmářském týmu Providence Bruins a v ročníku 2020/21 se konečně prosadil do prvního týmu. Stálé místo v sestavě si ale nevybojoval. Letos v březnu jej Boston vyměnil do Columbusu, ale během minulé sezony se na ledě v elitní lize ani jednou neobjevil a hrál pouze ve farmářských týmech v AHL. Nedávno se rozhodl vrátit do vlasti a na pět let se upsal Pardubicím. V NHL má na kontě 76 startů a 16 bodů (1+15). Foto: Profimedia.cz

Pokračování 11 / 12 Petr Tatíček – 9. v celkovém pořadí v roce 2002 (Florida Panthers) Petr Tatíček byl první volbou Floridy v draftu roku 2002. Panthers sáhli po českém forvardovi jako po devátém borci v celkovém pořadí poté, co měl za sebou skvělou sezonu v juniorské lize OHL v dresu celku Soo Greyhounds – v 60 zápasech zaznamenal 63 bodů (21+42) a dalších šest přidal v šesti duelech v play-off. Podobně parádně se mu povedl i následující ročník, jenže po přesunu mezi dospělé se jeho výkonnostní růst jaksi zadrhl. Tohle se moc nepovedlo. 23 největších propadáků z draftů NHL v 21. století Debut v NHL si odbyl v sezoně 2005/06, kdy odehrál tři zápasy. Víc šancí už nikdy nedostal. Během dalšího ročníku se vrátil do Evropy, kde hrál převážně ve Švýcarsku a v Německu. Kariéru ukončil v roce 2020.

Pokračování 12 / 12 Pavel Brendl – 4. v celkovém pořadí v roce 1999 (New York Rangers) Pavel Brendl se v sezoně 2012/13 po úspěšných angažmá ve Švédsku, Finsku, Rusku či Švýcarsku objevil v extralize a měl být ozdobou soutěže. V Pardubicích ani Brně se ale téměř neprosadil, odešel do Německa, následně hrál na Slovensku a v tuzemské nejvyšší lize už se nikdy neobjevil. Neprosadil se ani v NHL, přestože se to od něho očekávalo. Neztratili se. 13 českých hokejistů s nejvyšším průměrem bodů na zápas v historii švédské SHL V roce 1999 uspěl v draftu, jako čtvrtého hráče ho získali New York Rangers, dres týmu z Manhattanu ale ani jednou neoblékl. Ve Philadelphii, Carolině a Phoenixu odehrál celkově včetně play-off jen 80 zápasů, ve kterých si připsal na konto 11 gólů a stejný počet asistencí. Foto: Profimedia.cz