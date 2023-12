Nevídáno, neslýcháno! 10 sportovních faktů, jimž možná nebudete chtít uvěřit

Podle analýzy deníku Detroit Free Press přišlo 68 procent profesionálních hokejistů během kariéry alespoň o jeden zub. Když si člověk uvědomí, že hráčům létají puky kolem hlavy rychlostí až 130 kilometrů za hodinu, zase to tak neuvěřitelné vlastně není.

Basketbalista Bob Lanier, který hrával v NBA mezi lety 1970 až 1984, drží dodnes specifický rekord soutěže - je hráčem, který nosil největší boty v její historii. Lanier si obouval na nohy „lodě“ velikosti 22 (podle amerického číslování), to znamená, že jeho chodidlo měřilo téměř 41 centimetrů.

Představte si, že by se z nějakého důvodu rozhodly kluby Sparty a Slavie vytvořit jeden fotbalový nebo hokejový tým. A tento mančaft by bojoval pod názvem Spavia. Nebo Slarta. Pitomost, co? Ve Spojených státech se ale něco podobného skutečně stalo.

V průběhu sezony v roce 1943 odcházely desetitisíce mladých Američanů bojovat ve 2. světové válce. Týkalo se to také profesionálních sportovců. Mnohým klubům náhle chyběli hráči. To byl také případ Pittsburghu Steelers a Philadelphie Eagles z ligy amerického fotbalu NFL. Oddíly nepříjemnou situaci vyřešily vytvořením společného celku, který dostal název Steagles, v němž hráli fotbalisté, kteří nemohli sloužit v armádě.

