Nevešli se do kádru. 5 hráčů, které Plzeň vyexpedovala na hostování do jiných klubů

V nadcházející sezoně bude ve Viktorii hostovat obránce Libor Holík ze Slavie či slovenský útočník René Dedič. Opačným směrem – tedy ven z Plzně - zatím vyrazilo pět fotbalistů, kteří byli zapůjčeni do jiných klubů. O které hráče jde a kde budou v ročníku 2022/23 hrát, na to odpovídají následující kapitoly.

Šimon Falta (Zbrojovka Brno)

Olomoucký odchovanec Šimon Falta se do Plzně přestěhoval loni v lednu, ale poté, co klub převzal kouč Michal Bílek, vypadl ze sestavy a převážnou část minulého ročníku strávil na hostování v Baníku Ostrava. Devětadvacetiletý obránce, jenž má kontě dva reprezentační starty, má v Plzni podepsanou smlouvu do konce nadcházející sezony, na západě Čech už si ale zřejmě nezahraje. Viktorka ho poslala na hostování do Zbrojovky a nováčkovi nejvyšší soutěže by měl pomoci se záchranou v lize.

Foto: Profimedia.cz