Neuvěřitelné peníze. Slavia prodala během roku šest hráčů za více než miliardu korun

Slavii během posledního roku opustila řada opor. Milan Škoda odešel zadarmo, Josef Hušbauer hostoval v Německu, šest klíčových hráčů ale sešívaní prodali do zahraničí a dohromady za ně získali více než miliardu korun. To jsou neskutečné peníze. Kolik kdo stál, to se dozvíte v následujících kapitolách.

Miroslav Stoch (PAOK Soluň) – 38,1 milionů korun Třicetiletého slovenského reprezentanta Slavia koupila z Fenerbahce a Miroslav Stoch vydržel v Edenu dva roky, během nichž nasázel 16 branek. Před rokem zamířil zpátky do Soluně, kde už dříve působil, ve staronovém působišti ale dostal jen málo prostoru a se svou pozicí nebyl spokojený. Foto: Profimedia.cz

Simon Deli (FC Bruggy) – 65 milionů korun Díky výkonům ve Slavii se dostal do národního týmu Pobřeží slonoviny, z bývalého beka Sparty nebo Příbrami se stal elitní ligový stoper a Simon Deli tak o nabídky neměl nouzi. Nakonec před rokem zamířil do Brugg, se kterými si zahrál Ligu mistrů a v ukončené sezoně oslavil i ligový titul. Polovina z tehdejší přestupové částky putovala na Letnou. Foto: Profimedia.cz

Jaromír Zmrhal (Brescia Calcio) – 96,5 milionů korun Ze Slavie před rokem odešel i šestadvacetiletý reprezentační záložník Jaromír Zmrhal, který zamířil za necelých sto milionů korun do Brescie. V italské Serii A dosud odehrál 17 zápasů a v posledním duelu proti SPALu vstřelil i své první dva ligové góly. Foto: Profimedia.cz

Michael Ngadeu (KAA Gent) – 115 milionů korun Ze Slavie před rokem neodešel ze stoperů pouze Deli, ale taky Michael Ngadeu. Kamerunský reprezentant měl už dříve nabídky z Anglie nebo Francie, on si ale nakonec plácl s belgickým Gentem, který za něj zaplatit 115 milionů korun. Devětadvacetiletý bek v uplynulém ročníku belgické ligy odehrál 29 zápasů a dal v nich tři góly. Foto: Profimedia.cz

Alex Král (Spartak Moskva) - 310 milionů korun Do Slavie přišel teprve v průběhu loňské zimy, rychle se ale zabydlel v základní sestavě a dostal se i do reprezentace. V září pak dvaadvacetiletý Alex Král zamířil do Spartaku Moskva, který za něj zaplatil přes 300 milionů korun, což byl v té době druhý nejdražší přestup v ligové historii. Král v uplynulém ročníku ruské Premier Ligy odehrál 18 zápasů. Foto: Profimedia.cz