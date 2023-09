Neunavitelní! 7 třicátníků z elitních evropských soutěží, kteří už dali v aktuální sezoně aspoň 3 ligové góly

Jednatřicetiletý borec se stal po odchodu Harryho Kanea do Bayernu Mnichov kapitánem Spurs a na začátku sezony se ukazuje opět v parádní formě. Nastoupil do všech čtyř úvodních ligových utkání a blýskl se třemi přesnými trefami, což je více než čtvrtina branek, které Tottenham v současném ročníku soupeřům nastřílel.

V létě roku 2015 si pořídil Tottenham Hotspur do kádru za 22 milionů liber talentovaného ofenzivního záložníka Son Heung-Mina z Jižní Koreje. Šikovný hráč předtím zářil dva roky v německé Bundeslize, kde hrál v dresu Bayeru Leverkusen. Podle mnohých prognostiků měl být novým Garethem Balem. I když to nějaký čas trvalo, než si zvykl na ostrovní soutěž, nyní to vypadá, že se experti moc nemýlili.

Experti, kteří jeho herní styl přirovnávají k někdejší německé hvězdě Jürgenovi Klinsmannovi, už na začátku jeho kariéry tvrdili, že z něho roste superstar světového fotbalu. A měli pravdu. Je radost ho sledovat na hřišti, protože každé utkání odehraje se stoprocentním zápalem a nasazením. Platí to i po jeho přestupu do Německa. Góly střílí s chutí i novém prostředí. Ve třech bundesligových zápasech se trefil už třikrát.

V roce 2016 se upsal Real Sociedad, za který pak během následujících necelých pěti sezon nastřílel 62 gólů ve 171 zápasech. V ročníku 2021/22 byl zapůjčen do Realu Betis, kam následně přestoupil a jemuž je věrný dodnes. Zatímco minulou sezonu zakončil s pouhými dvěma brankami ve 28 ligových střetnutích, start do té aktuální mu vyšel nepoměrně lépe. Po čtyřech úvodních duelech má na kontě tři přesné trefy.

Brazilský útočník Willian José je mistrem světa do 20 let ze šampionátu v roce 2011 a v téže věkové kategorii vyhrál ve stejném roce s kanárky také mistrovství Jižní Ameriky. V Evropě se objevil v roce 2014, kdy se epizodně mihl v dresu Realu Madrid, následně strávil sezonu v Zaragoze a pak v Las Palmas, kde se už poměrně jasně prezentoval jako velmi dobrý střelec.

4. Álvaro Morata, 30 let (Atlético Madrid) – 3 góly za 139 minut

Když se Álvaro Morata vrátil v létě roku 2016 po dvou úspěšných sezonách v Juventusu Turín zpátky do Realu Madrid, odkud v roce 2014 odcházel do Itálie za 20 milionů eur, asi čekal, že si zahraje v dresu Bílého baletu trochu víc. To se ale nestalo.

Morata, který je mistrem Evropy do 19 let z roku 2011 a o dva roky později se podílel na španělském triumfu na šampionátu hráčů do 21 let, tehdy patřil mezi netalentovanější mladé hráče ve španělské La Lize. Uměl podržet balon a chytře rozehrát, byl silný ve vzdušných soubojích a často býval pro svůj styl hry přirovnáván ke krajanovi Fernandu Morientesovi. Byl to pracovitý a obětavý fotbalista, a toho si byli vědomi v Chelsea.

Do Anglie nakonec zamířil v roce 2017 za hodně vysokou částku, která se blížila k 70 milionům eur. Na Stamford Bridge ale pobyl jen půldruhé sezony, podílel se na triumfu v Evropské lize a výhře FA Cupu, a následně zmizel v Atlétiku Madrid. I nyní je hráčem madridského klubu a na jeho výkony si tam rozhodně nemohou stěžovat. V minulém ročníku nasázel soupeřům v La Lize 13 branek ve 36 utkáních, v té současné si drží průměr jednoho vstřeleného gólu na zápas.

