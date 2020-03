Neunavitelní! 12 třicátníků z elitních evropských soutěží, kteří už dali v aktuální sezoně více než 10 ligových gólů

Jágrův plat v NHL sezonu po sezoně. Nejvíc si vydělal ve Washingtonu Je to neskutečné, ale od okamžiku, kdy byl Jaromír Jágr draftován do NHL, letos uplyne už 30 let. Česká osmašedesátka pak prošla devíti zámořskými kluby, stala se legendou a vydělala si obrovské množství peněz. |