Nešťastníci. 12 klubů, které dosud „zvládly“ sestoupit z české hokejové extraligy

Až do posledního kola základní části uplynulého ročníku extraligy nebylo jasno, kdo se s nejvyšší soutěží rozloučí. Nakonec zůstal Černý Petr v ruce Kladnu. Rytíři tak paří mezi tucet klubů, které zažily jaké to je opouštět elitní ligu. Pojďme se na ně podívat blíže.

Jindřichův Hradec (1993/94)

V prvním ročníku samostatné české extraligy byly síly rozloženy trochu jinak než je tomu nyní. V základní části triumfovalo Kladno, z titulu se radovala Olomouc. Nejvyšší soutěž hrál i Jindřichův Hradec, který ale skončil beznadějně poslední, vyhrál jen deset zápasů, ve skupině o udržení nestačil na Plzeň a nezvládl ani baráž, ze které postoupila Slavia se Vsetínem.

Hradec Králové (1993/94)

Společně s Jindřichovým Hradcem sestoupil také předposlední tým základní části sezony 1993/94 Hradec Králové, který ve skupině o udržení prohrál s Jihlavou. V baráži mu chyběly tři body na druhou Slavii. Královéhradečtí se vrátili do extraligy po dlouhých 19 letech až v roce 2013, ve kterém se do města přestěhoval hokej z Českých Budějovic.

Kometa Brno (1995/96)

Před sezonou 1995/96 se extraliga rozšířila o dva nové účastníky. Mezi elitu přibyl Třinec a Kometa Brno, ovšem zatímco Oceláři se těsně zachránili, Kometa spadla společně s Pardubicemi do baráže. „Perníkáři“ uspěli, dařilo se však i Opavě a Brno se po roce vrátilo do první ligy. Mezi elitu se Kometa dostala zase až před sezonou 2009/10, kdy koupila licenci od Znojma.

Dukla Jihlava (1998/99, 2004/05, 2017/18)

Zatímco v československé lize Dukla dlouho vládla a získala rekordních 12 titulů, v samostatné české soutěži spíše jen paběrkovala. Jihlava sestoupila poprvé v roce 1999, ve kterém prohrála rozhodující sedmý barážový zápas a přepustila místo Znojmu. Další zmařenou baráž zažili v Jihlavě v sezoně 2004/05, ve které dominovaly České Budějovice posílené o hráče z NHL. Od té doby Dukla bojovala marně o návrat a zadařilo se jí až v roce 2017.

Účinkování mezi elitou však nemělo dlouhého trvání. Vojáci skončili po základní části až na předposledním místě a spadli do baráže. Boje o udržení, respektive o postup, byly nesmírně vyrovnané, nakonec se zachránil Litvínov a s ním postoupily do nejvyšší soutěže Karlovy Vary - oba týmy nasbíraly shodně po 20 bodech. Hokejisté z Vysočiny byli pouhý bod za nimi, což jim vystavilo zpáteční lístek do první ligy.

Kladno (2001/02, 2013/14, 2019/20)

Kladno zažilo tři sestupy z extraligy. Poprvé to bylo v sezoně 2001/02, ve které tehdejší Vagnerplast skončil poslední a šel rovnou do baráže. V té kralovali Bílí Tygři z Liberce a v sérii vyhráli 4:1.

Už v ročníku 2003/04 bylo ale Kladno zpět a mezi elitou se udrželo až do roku 2014. Tehdy Rytíři neuspěli v baráži, ve které se radovali z postupu v Mladé Boleslavi a Olomouci. Zpět do nejvyšší soutěže se vrátili loni a do sezony 2019/20 vstoupili i s Jaromírem Jágrem. Až do posledního kola bojovali Rytíři o setrvání v extralize, ale nakonec zůstali tři body za Litvínovem a Vítkovicemi a přímo sestoupili o soutěž níž.

Havířov (2002/03)

Havířov se dostal před sezonou 1999/00 do extraligy, ve které nahradil Opavu. Slezský celek ale nikdy nepronikl mezi elitu a pokaždé bojoval o holé přežití. V sezoně 2002/03 skončil suverénně poslední, z 52 kol vybojoval jen dvacet bodů a spadl do baráže, ve které nestačil na Kladno.

České Budějovice (2003/04)

České Budějovice přišly o extraligu dvakrát, oficiální cestou ale sestoupily jen jednou. Bylo to v sezoně 2003/04, ve které narazily v baráži na Jihlavu. Dukla suverénně kralovala, vyhrála čtyři zápasy v řadě a odsoudila Jihočechy k sestupu.

Ústí nad Labem (2007/08)

Extraligová mise hokejistů z Ústí nad Labem neměla dlouhého trvání. Ústečtí nahradili v nejvyšší soutěži Vsetín, mezi elitou se ale ohřáli jen rok a skončili beznadějně poslední. Neuspěli ani v baráži, ze které po jasném průběhu a výsledku 4:1 postoupila Mladá Boleslav…

Mladá Boleslav (2011/12)

Mladoboleslavští vydrželi v extralize do roku 2012. Zatímco tři předešlé baráže zvládli, v té čtvrté už neuspěli a prohráli s Chomutovem. Piráti vyhráli sérii 4:3 na zápasy.

Chomutov (2013/14, 2018/19)

Piráti poprvé pohořeli a sestoupili z extraligy společně s Kladnem po sezoně 2013/14. Tehdy se naopak se radovali v Mladé Boleslavi, která Chomutovu oplatila dva roky starou barážovou porážku. Po roce už byl ale severočeský celek zpět mezi elitou, kde pak vydržel čtyři roky. V ročníku 2018/19 šli Piráti opět do play-out a následně do baráže, v níž skončili třetí se čtyřbodovou ztrátou na druhé - a tedy postupující - Kladno.

Slavia (2014/15)

Mužstvo, jenž pod vedením Vladimíra Růžičky vybojovalo dva české tituly, se trápilo od začátku do konce sezony 2014/15, skončilo v základní části poslední a tápalo i v baráži. Zatímco Olomouc se zachránila, Slavia přenechala místo mezi elitou Chomutovu, který vybojoval o dva body víc a vrátil se mezi elitu.

Karlovy Vary (2016/17)

Západočeši měli namále už v sezoně 2015/16, kdy se ale nakonec mezi elitou zachránili, o rok později už jim ale štěstěna nepřála. Mužstvo se umístilo po v základní části na předposledním místě a spadlo do baráže, v níž skončilo bod za záchranou. Příslušnost v extralize uhájily Pardubice a na úkor Karlových Varů se vrátila do nejvyšší soutěže Jihlava.