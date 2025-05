Nestárnoucí veteráni. 12 nejstarších hráčů na hokejovém mistrovství světa

V následujících kapitolách najdete profily dvanácti borců starších sedmatřiceti let, kteří reprezentují své země na šampionátu ve Stockholmu a Herningu. Většina z nich ve svých týmech plní roli jednoho z kapitánů a někteří jsou dokonce stále i největšími oporami.

Švýcarská brankářská jednička posledních let. A zatímco na klubové úrovni se v Zugu o prostor mezi tyčemi musí čím dál víc dělit s mladšími kolegy, v reprezentačním dresu má stále neotřesitelnou důvěru. Domácí ligu vyhrál sedmkrát, šestkrát se stal jejím nejlepším brankářem. Stejně jako celé Švýcarsko ale nyní touží také po mezinárodní trofeji. Dvakrát byl blízko, ani jedno finále mistrovství světa však vytouženým titulem pro zemi Helvétského kříže neskončilo. Dočkají se Švýcaři letos?

Generační talent a bez nadsázky jeden z nejlepších hráčů všech dob. Jeho jméno již přes dvacet let silně rezonuje celým hokejovým světem, v němž posbíral snad všechny možné úspěchy a trofeje. V NHL nikdy nehrál jinde než v Pittsburghu, se kterým třikrát zvedal nad hlavu Stanley Cup Na mezinárodní scéně má zlato z mistrovství světa i olympijských her a je tak členem prestižního Triple Gold Clubu.

Rodák z Kodaně má také německý pas, na mezinárodní scéně však reprezentuje mateřské Dánsko. S ním se už jedenáctkrát podíval na mistrovství světa a v roce 2022 také na olympijské hry do Pchjongčchangu. Týmové úspěchy se mu ale dlouho vyhýbaly, smůlu prolomil až v roce 2021, kdy s Klagenfurtem oslavil titul v mezinárodní soutěži ICEHL.

Thomas Raffl (38 let)

Pozice: Útočník (levé křídlo)

Tým: EC Salzburg (ICEHL, Rakousko)

Statistiky (2024/25): 45 zápasů, 16 gólů, 13 asistencí, 29 bodů

Úspěchy: účastník ZOH 2014, 7× účastník MS, 8× mistr EBEL/ICEHL

Jeho mladší bratr Michael to dotáhl až do NHL, starší Thomas se až tak rozmanitou kariérou pyšnit nemůže. Její drtivou většinu odehrál doma v Rakousku, kde se hned osmkrát stal šampionem mezinárodní EBEL (aktuálně ICEHL) a již šestým rokem nosí v Salcburku kapitánské céčko. To má ostatně našito i na reprezentačním dresu, v němž plní roli zkušeného mentora pro nastupující generaci mladých talentů.

