Nesnesitelná lehkost skórování. 6 týmů, kterým nastřílel Mohamed Salah v Premier League nejvíc gólů

I ten nejlepší střelec, který dává góly jako na běžícím páse, mívá špatné dny, kdy mu do branky nespadne balon ani z těch největších šancí. A naopak. Jsou zápasy, kdy skončí v síti kdejaká „šmudla“. Platí to také o soupeřích. Proti některým mužstvům to pokaždé jde náramně, s jinými protivníky je to skoro vždycky trápení.

Jednatřicetiletý forvard Liverpoolu Mohamed Salah kroutí na Anfield Road sedmou sezonu. Dosud odehrál 238 ligových utkání, ve kterých nastřílel úctyhodných 151 branek. Gól z jeho kopačky inkasovalo 27 klubů. Proti třem z nich zaznamenal egyptský snajpr jen jedinou branku, na opačném konci tohoto žebříčku je však šest celků, proti kterým se mu nesmírně daří a nasázel každému z nich alespoň devět gólů. Najdete je v následujících kapitolách.