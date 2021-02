Nesmrtelné legendy. 11 nejlepších fotbalistů všech dob, kteří už ukončili kariéru

My vám představujeme jedenáct nejlepších fotbalistů všech dob. Všichni splňují jednu podmínku - už UKONČILI profesionální kariéru (takže Messiho či Cristiana Ronalda mezi nimi opravdu nehledejte). Je mi jasné, že se na mou hlavu asi snese kritika, proč je tam tento hráč, nebo proč tam chybí nějaký jiný. Připomínky, případně svoje vlastní žebříčky, směřujte do diskuse pod článkem.

Od té doby, co Angličané „vynalezli“ fotbal, hrály tuto hru miliony lidí na celém světě. Desetitisíce jich patřily mezi špičkové hráče a superhvězd by se našly stovky. Vybrat ty nejlepší z nejlepších je často věcí osobního vkusu a sympatií.

11. George Best (Severní Irsko)

Podle jména by měl být anglický fotbalista George Best na čele tohoto žebříčku, ale to bychom ho poněkud přecenili. Bezesporu to byl výjimečný hráč, který byl na hřišti fotbalovým géniem a předváděl ohromující kousky, ale v soukromí se občas stával divokým a nespoutaným zvířetem.

VZPOMÍNKA: Fotbalový génius i divoké zvíře. Takový byl George Best

O jeho kladném vztahu k alkoholu se tradovaly pověsti a po skončení profesionální kariéry byl chlast jeho největším koníčkem a kamarádem. V roce 2002 byl na tom Best tak špatně, že musel podstoupit transplantaci jater. Přesto se v dalších letech znovu pravidelně objevoval na fotografiích v tisku se sklenkou v ruce. Tři roky po operaci zemřel na zánět jater.

Měl smůlu, že se s reprezentací Severního Irska nikdy neprobojoval na mistrovství světa, přesto se dodnes před jeho fotbalovým talentem sklání celý svět. Oprávněně.

Foto: Profimedia.cz