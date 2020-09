Hamilton vs. Rosberg a 5 dalších největších rivalských dvojic v historii Formule 1

Za necelý měsíc to opět propukne. V polovině března odstartuje úvodním závodem v Austrálii nový ročník závodů Formule 1. Můžeme jen spekulovat, kdo bude na jeho konci korunován jako nový světový šampion a zda se souboje o vítězství a mistrovský titul stanou legendárními. To ponechme na hodnocení budoucích generací. Raději se vraťme zpět v čase a připomeňme si pět největších rivalských dvojic v historii Formule 1. Všechny je najdete v následujících kapitolách.

Damon Hill vs. Michael Schumacher

Rivalita Damona Hilla a Michaela Schumachera odstartovala v sezoně 1994. Tehdy ukončil kariéru Alain Prost a z velikánů zůstal v F1 jen legendární Ayrton Senna, jemuž Hill dělal na dělal týmovou dvojku. Schumacherova kariéra se rozbíhala na plné obrátky v Benettonu.

Byla to právě tragická Velká cena San Marina a smrt Senny, která Hilla posunula do bojů v první linii, kde už Schumacher figuroval, protože vyhrál úvodní dva závody a triumf zopakoval i ve třetím, po nešťastné havárii Senny. Brit byl v těžké pozici - ještě stále byl poměrně nezkušený (nikoli věkem, měl už 33 let) a ve stínu svého úspěšného otce, mistra světa Grahama Hilla, potřeboval dokázat sobě i ostatním, že má na to stát se týmovou jedničkou ve špičkové stáji.

První polovina sezony se nesla ve znamení německého pilota. Ve druhé části byl Michael dvakrát diskvalifikován pro porušení pravidel a dostal navíc i zákaz startu ve dvou Veľkých cenách. Toho dokonale využil Hill a před posledními závody srazil ztrátu na čelo na rozdíl jediného bodu.

V Austrálii se bojovalo o titul a hvězdné duo si jelo vlastní závod. Pozdější vítěz Nigel Mansell zajížděl v průměru o sekundu pomalejší kola, a to i v momentě, kdy ho na trati nikdo nezdržoval.

V 35. kole byla ztráta Hilla na vedoucího Schumachera malá a Brit tvrdě dotíral na lídra závodu. Pod tlakem udělal Nemec chybu, vyletěl mimo trať a otřel se monopostem o svodidla.

Bez zastavení se okamžitě vrátil na vozovku. Hill nezaváhal ani na moment a vnitřní stranou se pokusil o předjetí. Schumacher však zatáčku nekompromisně uzavřel. Došlo ke kontaktu a pravá strana Benettonu byla katapultována do výšky. Neovladatelný monopost skončil v bariéře. Sezona pro Schumachera skončila a na šťastný konec to v té chvíli nevypadalo. Poškozené ale bylo také auto Damona Hilla, který jen nevěřícně kroutil hlavou, když v boxech zjistil, že kvůli poruše závěsu levého předního kola nemůže pokračovat.

Svůj první titul na cestě za nehynoucí slávou tedy nakonec získal Michael Schumacher. Incident z 35. kola však navždy poznamenal vtahy této dvojice. Pro mnohé byl morálním vítězem Hill.

Fanoušky F1 incident rozdělil na dva tábory. Každý měl na nehodu jiný pohled. Následující sezona byla zcela v režii Schumachera, především její druhá polovina. Nevraživost mezi oběma piloty se projevila během tohoto ročníku, ale také v dalších sezonách, nejen v řadě vzájemných verbálních ataků, ale ale také tvrdými souboji na tratích.

Foto: Profimedia.cz