Nešlo je přehlédnout. 13 zámořských hokejistů, kteří byli během extraligové sezony hodně vidět

Hokejisté zpoza Atlantiku přinášejí do hry českých týmů nové prvky a jsou lákadlem i pro fanoušky. V aktuálním ročníku se extraligových kluzištích objevilo 14 Kanaďanů a šest Američanů. Vybrali jsme 13 zámořských borců, kteří v ročníku 2019/20 zanechali v tuzemské nejvyšší soutěži nejvýraznější stopu. Najdete je následujících kapitolách a ve fotogalerii.

Kevin Klima (USA) – Sparta Praha, Hradec Králové Bilance v sezoně 2019/20: 41 zápasů – 17 bodů (11+6) I když je Kevin Klima synem české hokejové legendy Petra Klímy, má americký pas, takže do tohoto výběru bezpochyby patří. Dvaadvacetiletý mladík se narodil v Tampě na Floridě, prošel prestižními juniorskými soutěžemi OHL a QMJHL, epizodně si zahrál v AHL a v sezoně 2018/19 se přesunul přes Atlantik do vlasti svého otce. Vystřídal dresy Kadaně, Chomutova a Sparty a v pražském klubu také odstartoval nedávno skončený ročník. Na začátku října byl ale vyexpedován na hostování do Hradce Králové, kde ho také zastihlo přerušení a posléze i předčasné ukončení sezony. Smlouvu ve Spartě má podepsanou ještě na jeden rok, takže bychom ho měli na českých kluzištích vídat i nadále. Foto: Profimedia.cz

Peter Mueller (USA) – Kometa Brno Bilance v sezoně 2019/20: 33 zápasů – 38 bodů (14+24) Osmička draftu NHL z roku 2006 se stala během uplynulých dvou sezon nepostradatelným hráčem Komety Brno. Jednatřicetiletý Peter Mueller má na kontě téměř tři stovky utkání v elitní zámořské lize, v níž hrál za Phoenix, Colorado a Floridu. O tom, jak výjimečný je to hráč, svědčí i délka stávajícího kontraktu v moravské metropoli, která činí na české poměry nebývalé tři roky. Smlouva mu vyprší po sezoně 2021/22. Foto: Profimedia.cz

Mitch Fillman (Kanada) – Mladá Boleslav Bilance v sezoně 2019/20: 52 zápasů – 10 bodů (0+10) Devětadvacetiletý obránce Mitch Fillman se v Evropě objevil v roce 2015, kdy podepsal roční kontrakt ve francouzském Amiens. Pak se přesunul na česká kluziště, kde se mu zřejmě hodně líbí, protože na nich krájí led dosud a bude tak činit i v příští sezoně. Od ročníku 2016/17 působil Fillman v Českých Budějovicích a snažil se Motoru pomoci s návratem do nejvyšší soutěže, ale nevyšlo to. Před sezonou 2019/20 se však do do extraligy přece jen dostal, a to zásluhou podpisu dvouleté smlouvy v Mladé Boleslavi. V základní části soutěže nechyběl na ledě ani v jediném utkání a posbíral deset bodů. Všechny za gólové asistence. Foto: Profimedia.cz

Rhett Holland (Kanada) – Dynamo Pardubice Bilance v sezoně 2019/20: 48 zápasů – 10 bodů (3+7) Pro obránce Rhetta Hollanda se Pardubice staly první evropskou hokejovou štací. Rodák z Calgary byl v roce 2012 draftován ve čtvrtém kole Arizonou, ale šanci v NHL nikdy nedostal. V létě roku 2017 se rozhodl pro zásadní změnu a vyrazil do Evropy. V Dynamu od té doby odehrál stokilový pořez tři sezony. V té současné se mu podařilo dát tři góly a k nim přidal sedm asistencí, čímž přispěl k záchraně východočeského klubu v extralize. Foto: Profimedia.cz

Samson Mahbod (Kanada) – Litvínov Bilance v sezoně 2019/20: 29 zápasů – 22 bodů (9+13) Kanadský útočník Samson Mahbod je hokejovým světoběžníkem. Když ještě hrával v prestižní juniorské lize QMJHL, býval považován za velký talent, jenže měl smůlu a nevyrostl do rozměrů, které by zaujaly skauty z klubů v NHL. Se 176 centimetry výšky a 77 kilogramy živé váhy tedy nabral směr na východ a nejdříve zakotvil v Polsku, kde vybojoval mistrovský titul v tamní lize s celkem KH Sanok. Následně si zahrál v Rusku, Finsku a Chorvatsku, odkud se dostal do Vítkovic. Než se před sezonou 2019/20 objevil v Litvínově, stihl obléct ještě dres německého Krefeldu. Na severu Čech se stal nesmírně platným hráčem a k záchraně Chemiků v extralize přispěl devíti góly a 13 nahrávkami. Foto: Profimedia.cz

Patrick Kudla (Kanada) – Litvínov Bilance v sezoně 2019/20: 33 zápasů – 9 bodů (4+5) Obránce Patrick Kudla byl v uplynulém extraligovém ročníku jedním z hráčů, který se mohl pochlubit tím, že by draftován do NHL. V roce 2016 si ho vybrala v šestém kole Arizona, ale v prestižní zámořské lize se nikdy neobjevil. V létě roku 2018 zamířil do Evropy a zakotvil na Slovensku, kde oblékal dres Nových Zámků. Před ročníkem 2019/20 se posunul trochu na západ a upsal se Třinci. Do prvního týmu se však neprosadil a hrál jen ve druhé lize za Frýdek-Místek. Třiadvacetiletý hráč odešel na měsíční zkoušku do Litvínova, kde uspěl a klub s ním následně uzavřel smlouvu do konce sezony. Nakonec na severu Čech odehrál 33 utkání a zaznamenal devět bodů. Foto: Profimedia.cz

Wojtek Wolski (Kanada) – Oceláři Třinec Bilance v sezoně 2019/20: 13 zápasů – 17 bodů (10+7) Kdyby útočník Wojtek Wolski nepřišel do české nejvyšší soutěže až po Novém roce, mohl být možná souboj o nejproduktivnějšího hráče extraligy a o korunu pro krále střelců zajímavější. Zkušený čtyřiatřicetiletý borec s polskými kořeny, který byl v roce 2004 draftován už v prvním kole Coloradem a v NHL odehrál 451 utkání, jasně ukázal, že je skvělým hokejistou. Do Třince se přesunul z čínského Kunlunu po odehrání Spenglerova poháru, na němž vypomáhal švýcarskému celku Ambri-Piotta. Tuzemská soutěž mu zřejmě dokonale sedla a bylo by pěkné, kdybychom ho v ní mohli vidět i v příští sezoně. Foto: Profimedia.cz

Jérémie Blain (Kanada) – Sparta Praha Bilance v sezoně 2019/20: 49 zápasů – 15 bodů (3+12) V roce 2010 prošel obránce Jérémie Blain draftem NHL, když si ho ve čtvrtém kole vybral Edmonton, ale v elitní zámořské lize se nikdy neobjevil. Jako řada jeho krajanů se sbalil a vyrazil okusit něco hokejového chleba do Evropy. Jeho první zastávkou byla liga EBEL, kterou hrál v barvách Villachu a Innsbrücku. Od sezony 2018/19 je hráčem Sparty a patří k oporám mužstva. V uplynulém ročníku sice nebyl tolik produktivní jako v tom premiérovém v české extralize, do statistik si však zapsal 12 plusových bodů, což jasně vypovídá o jeho užitečnosti pro tým. Foto: Profimedia.cz

Alexandre Mallet (Kanada) – Vítkovice Bilance v sezoně 2019/20: 52 zápasů – 24 bodů (14+10) V roce 2012 uspěl už ve druhém kole draftu NHL. Z 57. pozice ho získal Vancouver, jenže Alexandre Mallet se do nejprestižnější ligy světa neprosadil. Nějakou dobu strávil v juniorských soutěžích, v sezoně 2013/14 hrál v AHL a pak nastupoval dva roky v ECHL. V dresu Kalamazoo Wings zaznamenal v sezoně 2015/16 třiadvacet branek a 34 asistencí v 72 zápasech, pak se vydal vstříc prvnímu evropskému angažmá. Našel jej v Pardubicích. V dresu Dynama ale neodehrál svou celou první sezonu v extralize. Před uzávěrkou přestupů se stěhoval do Brna, kde se podílel na mistrovské jízdě za titulem. Kometě pak pomohl ještě k jednomu vítězství v nejvyšší soutěži. Před uplynulým ročníkem zamířil do Vítkovic. Nechyběl na ledě ani v jediném zápase a patřil k tahounům mužstva. Foto: Profimedia.cz

Brady Austin (Kanada) – Rytíři Kladno Bilance v sezoně 2019/20: 52 zápasů – 43 bodů (18+25) Jaromír Jágr moc dobře věděl, koho si před uplynulou sezonou přivedl do mužstva. Šestadvacetiletý zadák Brady Austin se stal nejproduktivnějším a zároveň nejlépe střílejícím obráncem extraligy. Jenže ani jeho 43 bodů na záchranu Kladna v nejvyšší soutěži nestačilo. I po sestupu Rytířů bychom ho však v nejvyšší soutěži mohli vidět dál. Spekuluje se o jeho možném přesunu do Brna. Foto: Profimedia.cz

Brendan O’Donnell (Kanada) – Rytíři Kladno Bilance v sezoně 2019/20: 51 zápasů – 30 bodů (14+16) Dlouho a marně bojoval útočník Brendan O’Donnell o šanci zahrát si v NHL. Borec, jehož v roce 2010 draftovala Tampa Bay, se však nikdy nedočkal a v roce 2017 se vydal zkusit štěstí do KHL. Upsal se Kunlunu, ale žádnou díru do světa v nejprestižnější evropské soutěži neudělal. Následně hrál ve Finsku a v lize EBEL a před sezonou 2019/20 se nechal zlákat do Kladna. V dresu Rytířů patřil k platným hráčům, ale ani jeho 30 bodů v základní části Kladnu nejvyšší soutěž nezachránilo. Nyní se proslýchá, že by jeho novým působištěm mohla být Sparta. Foto: Profimedia.cz

Brendon Nash (Kanada) – Rytíři Kladno Bilance v sezoně 2019/20: 52 zápasů – 17 bodů (1+16) Zkušený dvaatřicetiletý zadák Brendon Nash měl být jedním z klíčů k udržení Kladna mezi českou hokejovou elitou. Rytířům pomohl v sezoně 2018/19 zpět do extraligy, ale sestupu týmu zpět do nižší soutěže po jediném ročníku už nezabránil. Stejně jako v případě jeho krajana Brendana O’Donnella se spekuluje o jeho letním odchodu do Sparty. Foto: Profimedia.cz