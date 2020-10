(Ne)slavné konce. Připomeňte si, jak 10 předchůdců kouče Šilhavého opouštělo reprezentaci

Uhrin však na jeho kroky navázal a s českým týmem dosáhl dosud největšího úspěchu. Mezi působením Uhrina a Šilhavého se na reprezentační židli vystřídala další jména. A každý kouč si vedl jinak. Ne s každým mělo vedení fotbalového svazu takovou trpělivost jako například s trenérem Michalem Bílkem. Nakonec však i on u národního týmu skončil. V následujících kapitolách a ve fotogalerii si můžete připomenout, jak dopadlo deset předchůdců Jaroslava Šilhavého.

Dušan Uhrin

Sbírka úspěchů uznávaného kouče je bohatá. Někdejší trenér Kuvajtu mimo jiné dovedl Spartu ke třetímu místu v Lize mistrů. Národní tým poprvé trénoval v únoru roku 1994 v zápase s Turky, který byl zároveň prvním vystoupením samostatné české reprezentace.

Dušan Uhrin premiéru zvládl a následně přivedl tým na Euro do Anglie, kde Češi zazářili a senzačně si došli až pro stříbrné medaile. Uhrin se chtěl podívat i na světový šampionát do Francie, Češi ale rozehráli kvalifikaci mizerně a do nového roku už nastoupili s novým koučem Jozefem Chovancem.

Uhrinovi zlomily vaz porážky od Španělů, Jugoslávců a Slováků. Přesto končil jako vítěz. Český tým dovedl ke třetímu místu v Poháru FIFA. Vítězné utkání s Uruguají v souboji o bronz ale bylo jeho derniérou.

Foto: Profimedia.cz