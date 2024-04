Nepříjemní sokové. 7 týmů, od kterých musel Roberto Firmino během kariéry spolknout nejvíc porážek

7. Manchester United - 5 porážek v 18 zápasech

Jen proti Manchesteru City odehrál Roberto Firmino víc utkání než proti jeho městskému rivalovi. S United se utkal osmnáctkrát a i když musel spolknout pět porážek, celkovou bilanci s Red Devils má úspěšnou - šest střetnutí vyhrál a sedmkrát se s protivníkem rozešel s remízou. Nejčastěji nastupoval brazilský fotbalista proti Manchesteru United v Premier League, kde musel spolknout čtyři porážky. V 15 utkání v nejvyšší ostrovní lize si však také zapsal do statistik tři branky a dvě asistence. Jeho nejpovedenější vystoupení se datuje do sezony 2020/21, kdy Reds vyhráli na Old Trafford 4:2 a Firmino se na vítězství podílel dvěma trefami. Naposled byl proti United na hřišti na jaře v roce 2023 a podílel se na Anfield Road na demolici soupeře výsledkem 7:0 jedním gólem a nahrávkou. Dva zápasy svedly Firmina s Manchesterem v ročníku 2015/16 ve vyřazovací části Evropské ligy, v nichž přispěl gó