Nepřekonatelné rekordy Jaromíra Jágra. Připomeňte si, jak česká „68“ přepisovala dějiny NHL

Když Jaromír Jágr nasázel ještě v dresu New Jersey hattrick do sítě Philadelphie, vymazal ze statistik legendárního Gordieho Howa a stal se nejstarším hráčem, kterému se to kdy v NHL povedlo. Bylo mu 42 let a 322 dní. Není to ale jeho jediný rekord v nejprestižnější zámořské lize.