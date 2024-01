Nepotřební! Podívejte se, kteří hráči v zimě mohou odejít z Plzně

Radim Řezník

Zkušený bek přišel do Plzně v průběhu ročníku 2011/12 z Baníku. Řadu let byl oporou a pevnou částí základní sestavy, jenže v posledních ročnících jej trápí zdravotní problémy. V minulé sezoně byl na place v lize pětkrát, letos zatím jen jednou. Je mu 34 let, Viktorka mu v odchodu bránit nebude.