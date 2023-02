Nepostradatelní. 6 hráčů, kteří pod trenérem Trpišovským odehráli ve Slavii nejvíc zápasů

6. Stanislav Tecl – 145 zápasů

Ve dvaatřiceti letech je fotbalový životopis Stanislava Tecla pěkně bohatý. Upozornil na sebe ještě před dvacátými narozeninami v dresu tehdy druholigové Jihlavy a po postupu Vysočiny do nejvyšší soutěže si vysloužil přestup do Plzně. Na západě Čech působil dvě a půl sezony a pomohl mužstvu ke dvěma mistrovským titulům.

Následně přestoupil do Jablonce a v lednu 2017 za 15 milionů korun zamířil do Edenu, kde byl krátce na hostování z Jihlavy už v devatenácti letech. Ve Slavii to neměl (a nemá) lehké a musel se od začátku potýkat s velkou konkurencí na postu útočníka, načas dokonce odešel hostovat do Jablonce, přesto však sešívaným pomohl už ke čtyřem mistrovským titulům a možná s týmem nyní míří za dalším triumfem. Pod trenérem Trpišovským nastoupil v devíti různých soutěžích do 145 utkání, ve kterých nastřílel 35 branek a k nim přidal 19 gólových asistencí.

Foto: Profimedia.cz