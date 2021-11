Nepostradatelní. 6 fotbalistů, kteří během 14 ligových kol nechyběli na hřišti ani jedinou minutu

Do čtrnácti ligových utkání v aktuální sezoně Fortuna ligy zasáhlo 39 fotbalistů. Jen šestice ale odehrála všechny zápasy od první do poslední minuty. Všechny tyto „nepostradatelné“ borce najdete v následujících kapitolách. Do výběru zařazujeme jen hráče mužstev, které odehrály plný počet ligových kol.