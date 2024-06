Nepostradatelní. 5 fotbalistů Plzně, kteří odehráli v ligové sezoně 2023/24 nejvíc minut

Třetí místo za suverénní dvojicí pražských „S“ a postup do kvalifikace Evropské ligy. Tak lze stručně zhodnotit ligovou sezonu plzeňské Viktorie. Na konečném výsledku se podílelo celkem 33 hráčů. Někteří odehráli jen pár minut, jiní patřili mezi nepostradatelné opory.



Část 1 / 6



Čtyři brankáři a 29 hráčů v poli se objevilo v ročníku 2023/24 v dresu Plzně. Jen jedinou minutu si zapsal do statistik obránce Dominik Fišer a o dvě minuty víc útočník Pavel Hašek. Na druhé straně této statistiky figurují borci, kteří téměř neopouštěli hřiště. V následujících kapitolách najdete pětici nejvytíženějších hráčů Viktorie v uplynulé sezoně.

Pokračování 2 / 6 5. Carlos Eduardo Lopes Cruz Cadu – 2169 minut Ligový nováček z Pardubic byl jedním z nejpříjemnějších překvapení ročníku 2020/21 a zásluhu na tom měl také Brazilec Cadu. Východočeským manažerům se povedl parádní kousek. Z neznámého mladíka udělali jednu z vycházejících hvězdiček nejvyšší soutěže, o kterou se začala intenzivně zajímat bohatší a slavnější konkurence. Česká liga v rytmu samby. Toto je 8 nejlepších Brazilců v historii tuzemské soutěže Subtilní záložník se stal motorem pardubického mužstva. Nějaký čas mu sice trvalo, než si na český fotbal zvykl, ale po krátké době se na tuzemských pažitech cítil jako piraňa v Amazonce. Před sezonou 2022/23 přestoupil do Plzně, kde si však nevybojoval místo v sestavě a byl vyexpedován na hostování do konce ročníku do Ostravy. V dresu Baníku zářil a jasně ukázal, že v Plzni má mít místo v kádru. A také jej od trenéra Koubka dostal. V uplynulé sezoně odehrál 30 utkání, dal čtyři góly a na dalších sedm nahrál spoluhráčům. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 6 4. Pavel Šulc – 2303 minut Pavel Šulc se stal kometou aktuálního ročníku nejvyšší české soutěže. Třiadvacetiletý borec v minulých letech putoval z hostování na hostování – zahrál si v Jihlavě, v Opavě, v Českých Budějovicích a v sezoně 2022/23 na sebe výrazně upozornil v Jablonci. Trenér Koubek dal talentovanému mladíkovi po návratu ze severu Čech důvěru v prvním týmu Viktorie, a on se mu odvděčil 18 góly a šesti asistencemi v 31 zápasech. Osmkrát si odnesl ocenění pro nejlepšího hráče utkání. Jeho výkony nenechaly chladným ani stavitele národního týmu Ivana Haška, který jej nominoval do týmu, který odcestuje na mistrovství Evropy do Německa. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 6 3. Sampson Dweh – 2480 minut Z Vyškova si Plzeň loni v létě půjčila do konce sezony liberijského stopera Sampsona Dweha, a jak se ukázalo, šlo o mistrovský tah. Urostlý dvaadvacetiletý zadák se stal pilířem západočeské defenzívy. Nejenže byl třetím nejvytíženějším borcem souboru trenéra Koubka, ale jízdu za bronzovou medailí podpořil i dvěma góly a třemi asistencemi ve 30 zápasech. Smlouva o hostování vyprší na konci června a následně by se měl hlásit opět na Moravě, ale to se zřejmě nestane. O jeho služby bude jistě mimořádný zájem, a to nejen na západě Čech. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 6 2. Robin Hranáč – 2777 minut Od prosince 2022 vyskočila tržní cena obránce Robina Hranáče na čtrnáctinásobek. Podle portálu TransferMarkt nyní činí přibližně 86 milionů korun a pokud se mu vydaří Euro v Německu, může vyrůst ještě výš. Senzace, nebo jen spekulace? 3 opory Plzně, o které se údajně zajímala Slavia Čtyřiadvacetiletý zadák se vrátil loni v létě z hostování v Pardubicích zpět do Plzně a vybojoval si místo v základní sestavě. Na konci sezony měl ve statistikách 32 utkání a až na dvě výjimky byl pokaždé v základní sestavě a většinou hrál až do závěrečného hvizdu. Přímo se podílel na pěti brankách – tři sám vstřelil a na dvě nahrál. Je jasné, že zažil životní sezonu, která ještě může gradovat na evropském šampionátu. Ve Viktorce má podepsanou smlouvu do roku 2027. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 6 1. Lukáš Kalvach – 2815 minut Za transfer defenzivního záložníka Lukáše Kalvacha zaplatila Plzeň v roce 2019 Olomouci okolo 15 milionů korun. Kreativní fotbalista dosud v nejvyšší soutěži odehrál 214 zápasů, ve kterých dal 13 gólů a přidal 30 nahrávek. Dvě branky a sedm asistencí zaznamenal v uplynulé sezoně. Drazí tvůrci hry. 12 záložníků z české ligy, kteří mají podle portálu TransferMarkt nejvyšší tržní cenu Jeho plzeňská bilance čítá 155 utkání, 11 branek a 27 asistencí. Viktorka okolo něho kroužila delší čas a vytrvalost se vyplatila. Z Kalvacha se stal jeden z klíčových mužů západočeského celku, a tomu odpovídá také jeho tržní hodnota, která aktuálně činí asi 62 milionů korun. Foto: Profimedia.cz