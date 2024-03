Nepostradatelní. 5 fotbalistů, kteří v aktuální sezoně 2. ligy nechyběli na hřišti ani jedinou minutu

Do všech sedmnácti druholigových utkání v aktuální sezoně zasáhlo 30 hráčů (vyjma brankářů). Pouze pět z nich ale odehrálo všechny zápasy od první do poslední minuty. Tyto „nepostradatelné“ borce najdete v následujících kapitolách. Do výběru nezařazujeme brankáře.

Petr Plachý (FC Táborsko) – obránce

Obránce Petr Plachý začínal s fotbalem v pražské Dukle, ale od devíti let už byl zařazen do akademie Sparty. V dresu s písmenem S na hrudi to dotáhl do juniorky, ale do prvního celku se nikdy nedostal. Letenští jej v roce 2017 pustili na dvě sezony hostovat do Vlašimi, kam následně přestoupil. O rok později však zamířil do Táborska, jemuž je věrný dodnes. Šestadvacetiletý zadák je pro tým nespotradatelný. Během 17 druholigových kol v této sezoně nechyběl na hrací ploše ani minutu a statistik si připsal dvě branky.

Foto: Profimedia.cz