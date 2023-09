Nepostradatelní. 14 fotbalistů, kteří během 9 ligových kol nechyběli na hřišti ani jedinou minutu

Do všech devíti ligových utkání v aktuální sezoně Fortuna ligy zasáhlo 77 hráčů. Pouze 14 z nich ale odehrálo všechny zápasy od první do poslední minuty. Tyto „nepostradatelné“ borce najdete v následujících kapitolách. Do výběru zařazujeme jen hráče mužstev, které odehrály plný počet ligových kol, chybí v něm tedy fotbalisté Plzně a Mladé Boleslavi, jejichž vzájemný souboj byl odložen na pozdější termín.

Pokračování 2 / 15 Pavol Bajza (FC Hradec Králové) – brankář V létě roku 2020 získalo Slovácko jako volného hráče slovenského gólmana Pavola Bajzu. Aktuálně dvaatřicetiletý světoběžník toho má poměrně hodně za sebou. Jako talentovaný mladík odešel v roce 2012 z Dubnice do italské Parmy, později byl hráčem Crotone, dánského Vejle či kyperského Olympiakosu Nikósie. Ve Slovácku plnil jen roli dvojky mezi tyčemi. Sledujte přenos zápasu Pardubice - Hradec Králové online! V roce 2021 pomáhal jako hostující hráč Karviné v boji se záchranou v nejvyšší soutěži a od loňského léta je součástí kádru Hradce Králové. Ve východočeském klubu podepsal smlouvu do konce sezony 2023/24. Na podzim se objevil v brance ve všech devíti ligových utkáních – dvakrát v nich vychytal čisté konto, připsal si do statistik 23 úspěšných zásahů a třikrát získal ocenění pro nejlepšího hráče zápasu. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 15 Jiří Letáček (Baník Ostrava) – brankář V minulé sezoně byl Jiří Letáček na hostování z Pardubice v Baníku a udělal tam dost slušný dojem, takže letos v létě dostal přestupovou nabídku a on na nai kývl. Vypadá to, že to byl skvělý obchod jak pro nadějného gólmana, tak pro ostravský klub. Čtyřiadvacetiletý, skoro dvoumetrový, obr, se na začátku aktuálního ročníku postavil mezi tyče a nikoho tam zatím místo sebe nepustil. Chytá ve vynikající formě, inkasoval jen devět branek, čtyřikrát udržel čisté konto a říká si o reprezentační pozvánku od kouče Šilhavého. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 15 Olivier Vliegen (Slovan Liberec) – brankář Krátce před dvacátými narozeninami – v zimě roku 2019 – se upsal belgický brankář Olivier Vliegen Liberci. Talentovaný mladík si předtím prošel akademiemi Genku a Anderlechtu, Slovan ho však nejdříve poslal hostovat do Vlašimi a posléze na Slovensko do Senice. Brankáři v permanenci. 5 gólmanů z Fortuna ligy, kteří v sezoně 2022/23 kryli nejvíc střel V sezoně 2021/22 debutoval v české nejvyšší soutěži a naskočil do pěti utkání. Od dalšího ročníku už byl nezpochybnitelnou jedničkou mezi tyčemi liberecké branky. V minulé sezoně odchytal 28 utkání, inkasoval v nich 41 branek, pětkrát udržel čisté konto a kryl 102 střeleckých pokusů. V té současné byl na hřišti každou minutu a třikrát si odnes ocenění pro nejlepšího hráče zápasu. Jeho tržní cena jde neustále nahoru a podle portálu TransferMarkt nyní činí 350 tisíc eur. Na severu Čech má podepsaný kontrakt do léta roku 2024. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 15 Jan Hanuš (FK Jablonec) – brankář Jan Hanuš je odchovancem Slavie a v sešívaném dresu také poprvé nakoukl do nejvyšší soutěže dospělých. Bylo to v sezoně 2009/10, v níž odchytal čtyři utkání. V dalších letech však putoval z hostování na hostování. Ligu si zahrál v Hradci Králové a v Jihlavě, kam v roce 2013 přestoupil. Po pěti letech se stěhoval do Jablonce, kde působí dodnes. 3 hráči, kteří v aktuální sezoně Fortuna ligy kopali aspoň dvě penalty. Jen jeden byl stoprocentně úspěšný V uplynulých třech ročnících zastával v severočeském klubu roli jedničky mezi tyčemi a nejinak je tomu v tom aktuálním. V sezoně 2022/23 inkasoval 54 branek, což je jeho nelichotivý osobní rekord, na druhou stranu se však mohl pochlubit tím, že chytil nejvíc střel soupeřů. Ve 32 zápasech zasahoval více než sto dvacetkrát. Pětkrát vychytal čisté konto a čtyřikrát byl vyhlášen nejlepším hráčem utkání. Také v současné sezoně se mu daří. Z devíti zápasů odchytal dva s nulou a dvakrát získal ocenění pro největší hvězdu utkání. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 15 Tomáš Grigar (FK Teplice) – brankář Kariéru v nejvyšší soutěži odstartoval brankář Tomáš Grigar v sezoně 2004/05 ve Spartě, na Letné se ale nedokázal prosadit, a tak od ročníku 2008/09 chytá v Teplicích. I ve 40 letech si drží solidní formu. Na kontě má 364 ligových utkání, ve kterých si zapsal do statistik 114 vychytaných nul - jedenáct v dresu Sparty a 102 v barvách Teplic. Po minulé sezoně mu skončila na severu Čech smlouva a spekulovalo se o tom, že se vydá do sportovního důchodu, jenže nakonec v Teplicích prodloužil kontrakt o další rok a dál si drží pozici brankářské jedničky. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 15 Michal Kadlec (1. FC Slovácko) – obránce Bez Michala Kadlece si v posledních sezonách nelze sestavu Slovácka představit. Osmatřicetiletý veterán má pořád na českou soutěž hodně slušnou kvalitu a na tom, že je mužstvo z Uherského Hradiště na pátém místě tabulky, má nemalou zásluhu. V aktuálním ročníku odehrál všech devět ligových zápasů, pravidelně začíná v základní jedenáctce a na hřišti bývá až do poslední minuty. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 8 / 15 Vít Beneš (Sigma Olomouc) – obránce Je to skoro neuvěřitelné, ale před pár týdny načal obránce Vít Beneš už 17. sezonu v české nejvyšší soutěži. A kdyby si na rok „neodskočil do maďarské ligy, mohlo jich být o jednu víc. Každý tým má svého (super)veterána. Toto jsou nejstarší hráči všech ligových klubů Poprvé se v ní objevil jako nadějný teenager v ročníku 2006/07 v barvách Kladna, odkud v roce 2010 zamířil do Jablonce, kde strávil sedm povedených let. Po návratu z Maďarska se upsal olomoucké Sigmě, které je věrný dosud. V 35 letech má na kontě 320 ligových utkání, 23 vstřelených branek a sedm asistencí. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 9 / 15 Dominik Simerský (FC Zlín) – obránce Otrokovický rodák Dominik Simerský prošel akademiemi Slovácka a Brna a v dresu Zbrojovky v sezoně 2010/11 také debutoval v nejvyšší soutěži. V roce 2012 se stěhoval do Jablonce, ale ze severu Čech byl expedován na jedno hostování za druhým, až o dvě sezony později zakotvil na rok ve Vlašimi. Před ročníkem 2015/16 se upsal Opavě a v barvách slezském klubu odehrál 54 prvoligových utkání. V lednu 2020 podepsal smlouvu ve Zlíně, kde má jisté místo v základní sestavě. Ševci zažívají katastrofální vstup do sezony a jsou přikováni na dně tabulky, ale trenér Pavel Vrba třicetiletému borci ve všech devíti úvodních zápasech bezmezně věřil a on nechyběl na hřišti ani minutu. Na kontě má jeden vstřelený gól, jednu žlutou kartu a jedno ocenění pro nejlepšího hráče utkání. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 10 / 15 Matěj Hybš (Bohemians Praha 1905) – obránce Matěj Hybš prošel všemi mládežnickými kategoriemi reprezentace a na Letné s ním měli velké plány. Jenže levý obránce si nevybojoval takovou pozici, jakou by si přál, a tak putoval i po dalších klubech. Hrál za Jihlavu, Jablonec nebo Liberec. Ze severu Čech ho získala zadarmo v roce 2020 Plzeň a on v západočeské metropoli podepsal tříletý kontrakt, za Viktorii však odehrál pouhých 14 ligových utkání. V minulé sezoně byl na hostování v Teplicích, kde se mu velmi dařilo a z individuálního pohledu zažil patrně nejlepší ročník v kariéře. V létě odešel z Plzně jako volný hráč a na dva roky se upsal Bohemce. V Ďolíčku patří třicetiletý zadák k pilířům týmu. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 11 / 15 Lukáš Hůlka (Bohemians Praha 1905) – obránce Osmadvacetiletý stoper Lukáš Hůlka začínal s fotbalem v Mladé Boleslavi, odkud se v minulých letech dvakrát vypravil na hostování – nejdříve do Hradce Králové a posléze do Bohemians. Po návratu z Ďolíčku sice ještě odehrál podzimní část sezony 2018/19 ve městě automobilů, ale v lednu 2019 přestoupil do vršovického klubu a je mu věrný dodnes. V týmu klokanů je nepostradatelným hráčem a sestavu si bez něho lze jen těžko představit. V aktuálním ročníku dosud nechyběl na hřišti ani minutu a na kontě má jednu asistenci a dvě žluté karty. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 12 / 15 Jakub Klíma (FC Hradec Králové) – obránce V létě roku 2021 odešel obránce Jakub Klíma z Mladé Boleslavi na hostování do Hradce Králové, které se o rok později změnilo v přestup. Nyní kroutí už sedmou prvoligovou sezonu, z toho třetí v dresu východočeského klubu. Pětadvacetiletý řízný stoper, jehož cenu odhaduje portál TransferMarkt na 400 tisíc eur, má pevné místo v základní jedenáctce a v aktuálním ročníku dosud nechyběl na hřišti ani minutu. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 13 / 15 Ondřej Zmrzlý (Sigma Olomouc) – obránce Čtyřiadvacetiletý záložník Ondřej Zmrzlý je odchovancem olomoucké Sigmy. V hanáckém klubu nyní kroutí pátou prvoligovou sezonu a vede si v ní velmi dobře. V devíti zápasech vstřelil dva góly a zaznamenal dvě asistence, patří do základní sestavy a je nesmírně perspektivní. V Olomouci dobře vědí, že v něm dřímá slušný (finanční) potenciál, ale hrozí jim, že talentovaného levého beka ztratí zadarmo. Stávající smlouva mu totiž vyprší po aktuálním ročníku a pokud ji neprodlouží , bude moci odejít zadarmo. Portál TransferMarkt vyčísluje jeho cenu a 700 tisíc eur. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 14 / 15 Nemanja Tekijaški (FK Jablonec) – obránce Možná, že v Jablonci ani netušili, jak dobrý obchod udělali, kdy v létě podepsali smlouvu se srbským stoperem Nemanjou Tekijaškim. Šestadvacetiletý borec přišel na sever Čech zadarmo z polského klubu Niecicza a rázem se stal stabilním článkem sestavy. Dokonce tak stabilním, že dosud nevynechal v ligové soutěži jedinou minutu. Na kontě má už jednu vstřelenou branku a jednou získal ocenění pro nejlepšího hráče zápasu. S počtem 493 přihrávek je nejčastěji nahrávajícím fotbalistou v nejvyšší soutěži. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 15 / 15 Lukáš Mareček (FK Teplice) – záložník Lukáš Mareček je jediným fotbalistou v tomto výběru, který nehraje na postu brankáře či obránce. Coby dvacetiletý talent z Brna se vydal zkusit štěstí do zahraničí. V Anderlechtu ani Heerenveenu však nedostával moc šancí, a tak se rozhodl pro návrat do České republiky. Přetahovanou s Plzní o jeho podpis vyhrála Sparta. Na Letnou přišel v době, kdy se Spartě nebývale dařilo. Nejspíš proto si dlouho příliš nezahrál. Šikovný středopolař dostával nejprve šanci zejména v domácím poháru. 8 odchovanců Brna, kteří hráli v posledních 15 letech na Letné. Sparta byla pro mnohé z nich zakletým klubem V sezoně 2014/15 už ale nastoupil do 22 ligových zápasů a rozhodně nezklamal, Po odchodu Josefa Hušbauera se stal stabilním členem záložní řady. V dalším ročníku odehrál celých 28 utkání. V roce 2016 si odbyl premiéru v reprezentačním dresu. V lednu roku 2018 se ale s Letnou rozloučil, zamířil zpět do Belgie a upsal se Lokerenu. Od roku 2020 už je ale opět ve Fortuna lize a hájí barvy Teplic, kde je nepostradatelným motorem týmu. Foto: Profimedia.cz