Nepostradatelní! 10 hráčů, kteří odehráli v Premier League nejvíc zápasů v základní sestavě

Rekordmanem v počtu odehraných utkání v anglické Premier League je Gareth Barry, který zvládl naskočit do 653 utkání. Velšská legenda Manchesteru United - Ryan Giggs - zvládla do 632 zápasů v této soutěži, kdyby ale elitní anglická liga vznikla o dva roky dříve, měl by jich ve statistikách ještě o čtyřicet víc. Ty však odehrál v někdejší First Division.

A jak to vypadá, když se v historické tabulce podíváme na počet utkání v základní jedenáctce? Desítku nepostradatelných fotbalistů, bez nichž si trenéři zahajovací sestavu v Premier League nedovedli představit, najdete v následujících kapitolách.