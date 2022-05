Neporazitelný tým. Takto by vypadala ideální jedenáctka španělské La Ligy v sezoně 2021/22

Jak by vypadala ideální sestava sezony 2021/22 ve španělské Primera Division, poskládaná napříč celou ligou? Na tyto otázky odpovídají následující kapitoly, v nichž najdete ideální jedenáctku aktuálního ročníku La Ligy. Hrála by v rozestavení 4-4-1-1 a s jejím vytvořením nám pomohlo hodnocení hráčů na portálu WhoScored.com.

Brankář: Jeremías Ledesma (Cádiz)

Víte, proč se Cádiz zachránil mezi španělskou elitou? Protože měl v brance Jeremíase Ledesmu. Devětadvacetiletý gólman inkasoval v 38 zápasech 51 branek, ale vychytal třináctkrát čisté konto a připsal si do statistik 119 úspěšných zákroků. Argentinský borec je v Cádizu necelé dva roky, ale od příchodu do klubu jeho hodnota vzrostla více než pětinásobně a nyní činí šest milionů eur. V Andalusii má podepsanou smlouvu do roku 2025.

Foto: Profimedia.cz