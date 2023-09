Neporazitelný tým? Takto by vypadala ideální jedenáctka aktuální sezony španělské La Ligy

Španělská La Liga má za sebou pět kol nové sezony. Kdybychom poskládali ideální ligovou jedenáctku, jak by vypadala? Byl by to hodně silný tým.

Jak by vypadala ideální sestava aktuální sezony 2023/24 ve španělské Primera Division, poskládaná napříč celou ligou? Na tyto otázky odpovídají následující kapitoly, v nichž najdete ideální jedenáctku aktuálního ročníku La Ligy. Hrála by v rozestavení 4-4-2 a s jejím vytvořením nám pomohlo hodnocení hráčů na portálu WhoScored.com.

Pokračování 2 / 12 Brankář: Unai Simón (Athletic Bilbao) Po pěti odehraných kolech La Ligy figuruje baskické Bilbao na čtvrtém místě tabulky a velkou zásluhu na tom má i gólman Unai Simón. Šestadvacetiletý španělský reprezentant pustil za svá záda pouze čtyři střely a z utkání na hřišti Osasuny, kde skvělými zákroky pomohl k výhře 2:0, si odnes ocenění pro nejlepšího hráče zápasu. Nikdo na ně nemá. 5 hráčů, kteří nastříleli nejvíc hattricků v historii španělské La Ligy Simón je odchovancem Bilbaa a klubu je věrný dosud. Urostlý brankář s týmem vyhrál v roce 2021 španělský Superpohár a na mezinárodní scéně posbíral zlaté medaile z evropských šampionátů hráčů do 19 a 21 let, stříbro z olympiády a letos se radoval z vítězství v Lize národů. V klubu má podepsaný kontrakt do roku 2025 a jeho aktuální tržní cena činí 25 milionů eur. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 12 Pravý obránce: Dani Carvajal (Real Madrid) Na pravé straně obrany zřejmě ve španělské lize momentálně nenajdete lepšího beka než Daniela Carvajala. Jednatřicetiletý Španěl vyzrál v Realu Madrid ve velkou osobnost. V jeho hře prakticky nenajdete slabinu – je silný na balonu, umí perfektně přihrát, má skvělou techniku, je nebezpečný v hlavičkových soubojích. A přitom si poctivě plní všechny defenzivní úkoly. Absolutní králové! Těchto 20 fotbalistů vyhrálo aspoň pětkrát Ligu mistrů či Pohár mistrů evropských zemí Momentálně by za něho případní zájemci museli zaplatit podle portálu TransferMarkt přes 12 milionů liber. V Realu má podepsanou smlouvu do roku 2025 a spěchat jinam asi hned tak nebude. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 12 Stoper: Jules Koundé (Barcelona) Barcelona v létě roku 2022 hodně toužila po francouzském obránci Julesi Koundém a nakonec ho také získala. Za tehdy třiadvacetiletého reprezentanta zaplatili Katalánci Seville 50 milionů eur, ale vypadá to, že šlo o výborný obchod. Na tyhle „koně“ sází. 11 „nedotknutelných“ hráčů kouče Xaviho v Barceloně Koundé je univerzál, který může hrát na postu stopera, ale stejně dobře zastane svou práci i na pravé straně defenzívy. Má vynikají nahrávku, je silný na míči i ve vzdušných soubojích. V pěti zápasech aktuální ligové sezony zaznamenal jeden gól a dvakrát převzal cenu pro nejlepšího hráče utkání. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 12 Stoper: David López (Girona) Katalánský fotbal v La Lize, to není jen Barcelona. Na začátku aktuální sezony se ve skvělém světle ukazuje i klub z Girony. Nováček minulého ročníku se bez problémů udržel mezi elitou a nyní figuruje na třetí příčce tabulky. Zásluhu na tom má i perfektní práce stopera Davida Lópeze. Zkušený třiatřicetiletý borec byl osm sezon neodmyslitelnou součástí sestavy Espanyolu Barcelona, ale v roce 2022 se upsal na dva ročníky Gironě a stal se z něho pilíř týmu. Borec, který může alternovat i na postu defenzivního záložníka, je výborným nahrávačem, ale pravidelně střílí i góly. V aktuální sezoně se zatím trefil jednou. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 12 Levý obránce: José Gayá (Valencia) Osmadvacetiletý stoper José Gayá patří už několik let mezi osobnosti Primera Division. Levý obránce Valencie podává konsolidované a nadstandardní výkony, a vydobyl si také místo ve španělské reprezentaci. Samé superhvězdy! Takto by vypadala nejlepší jedenáctka španělské La Ligy z posledních 13 sezon Že si od něho ve Valencii hodně slibují, dokazuje i fakt, že si loni ho smluvně pojistili až do roku 2027. Portál TransferMarkt vyčísluje jeho nynější cenu na 30 milionů eur. Je to kreativní hráč, který dokáže podržet míč i ve svízelných situacích. Umí výborně nahrávat. V aktuálním ročníku se sice do statistik zapsal zatím jen žlutou kartou, ale pro tým je nepostradatelný. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 12 Záložník: Takefusa Kubo (Real Sociedad) V aktuální sezoně nastupuje Japonec Takefusa Kubo spíše na postu útočníka, ale je to univerzál, který může bez problémů alternovat i na pozici záložníka. Jen 173 centimetrů vysoký, ale nesmírně dravý a hbitý štírek, tráví druhou sezonu v Realu Sociedad a je zřejmě největší hvězdou sestavy. V aktuálním ročníku je k nezastavení – v pěti zápasech, do kterých nastoupil pokaždé v základní jedenáctce, nastřílel tři branky a další přihrál. Podílel se tedy na polovině všech gólů, které mužstvo soupeřům dalo. FOTO: To je nádhera! Fotbalové dresy bez reklam jsou téměř uměleckými díly! Cena dvaadvacetiletého mladíka, jehož si v roce 2019 vytáhl Real Madrid z klubu FC Tokyo, ale nikdy nedostal na San Bernabeu pořádnou příležitost, jde vytrvale nahoru a nyní podle portálu TransferMarkt činí 25 milionů eur. Smlouvu v současném klubu má podepsanou do roku 2027. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 8 / 12 Záložník: Jude Bellingham (Real Madrid) Jude Bellingham přišel v červenci roku 2020 za 30 milionů liber z Birminghamu do Dortmundu a stal se nejdražším sedmnáctiletým fotbalistou v historii. V dresu City působil od sedmi let. Když mu bylo 16 roků a 38 dní, odbyl si debut v prvním týmu, čímž se stal nejmladší hráčem v historii Birminghamu. V barvách Borussie pak debutoval 14. září 2020 v základní sestavě v pohárovém utkání proti Duisburgu, v němž přispěl jedním gólem k výhře 5:0 a stal se nejmladším střelcem klubu v historii ve všech soutěžích. O pět dní později si odbyl premiéru v Bundeslize a hned si připsal do statistik asistenci. Bejvávalo. 10 fotbalistů, kteří lámali přestupové rekordy před Mbappém či Neymarem Bellingham je nesmírně silný na balonu, ale taky poctivý v defenzívě. Hráč, který prošel všemi mládežnickými výběry Anglie, je obrovským talentem a příslibem do budoucna. V zimním přestupovém období se psalo o zájmu Manchesteru City, Liverpoolu a Chelsea, v létě by o jeho podpis měl svést boj Real Madrid s Manchesterem United. Nakonec získal dvacetiletého anglického reprezentanta za 103 milionů eur Bílý balet a on velice rychle dokázal, že to nebyly vyhozené peníze, ale naopak skvělá investice. Uznávaný fotbalový novinář Fabrizio Romano už v srpnu poznamenal, že Jude Bellingham je „nejlepší posilou roku“. V pěti úvodních zápasech v La Lize nastřílel pět branek a k nim přidal jednu asistenci. Třikrát získal ocenění pro nejlepšího hráče utkání. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 9 / 12 Záložník: Frenkie de Jong (Barcelona) V roce 2019 koupila Barcelona z Ajaxu Amsterdam nizozemského záložníka Frenkieho de Jonga a v katalánském klubu zřejmě vynaložené astronomické částky ve výši 86 milionů eur nelitují. Ve španělské lize nyní kroutí šestadvacetiletý borec pátou sezonu a patří k pilířům mužstva. Miliardová jedenáctka. Takhle by vypadal nejdražší tým všech dob podle přestupových částek V aktuálním ročníku vstřelil v La Lize jednu branku a na hřišti patřil v každém z pěti zápasů téměř vždycky mezi nejlepší hráče. Může hrát ve středu zálohy nebo trochu níž jako defenzivní štít či dokonce na postu stopera, a pokaždé je vysoce nadprůměrný. Je silný na míči, umí perfektně přihrát, dokáže být dokonale koncentrovaný po celé utkání. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 10 / 12 Záložník: Bryan Zaragoza (Granada) Granada se pohybuje v sestupových vodách a mužstvo bude hrát v současném ročníku zřejmě o udržení, trumfem v těchto bojích by mohl být dvaadvacetiletý útočník či záložník Bryan Zaragora. Španělský mladík pomohl klubu v minulé sezoně mezi elitu pěti góly v 34 zápasech a nyní má v premiérovém ročníku v La Lize na kontě už dvě přesné trefy v pěti střetnutích. V duelu s Mallorkou se na konci srpna dočkal poprvé ocenění pro nejlepšího hráče utkání. V provinčním klubu si talentovaného borce smluvně pojistili do roku 2027. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 11 / 12 Útočník: Robert Lewandowski (Barcelona) Pro fanoušky Bayernu to byl loni v létě šok, v Barceloně jásali. Tak lze popsat situaci kolem odchodu Roberta Lewandowskiho do Španělska. Polský kanonýr zamířil za novou výzvou na Pyrenejský poloostrov, ale v německé Bundeslize za sebou zanechal významný odkaz. Podobně by se chtěl zapsat i do historie La Ligy. Zahraniční rekordmani. 4 cizinci, kteří odehráli nejvíc zápasů v historii německé Bundesligy Hned v první sezoně na Camp Nou nastřílel v 34 ligových zápasech 23 branek a v nasazeném tempu pokračuje i v současném ročníku. V pěti duelech dal tři góly a na další tři nahrával spoluhráčům. Navzdory tomu, že je mu už 35 let, je stále nezastavitelnou ofenzivní mašinou a brankovým predátorem. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 12 / 12 Útočník: Gorka Guruzeta (Athletic Bilbao) Španělský forvard Gorka Guruzeta má 27 let, ale dosud odehrál jen 41 utkání v nejvyšší soutěži. V Bilbau totiž několik let strávil ve druhé lize v B týmu. Poslední dvě sezony je však stálicí v sestavě Athletika. V minulém ročníku se blýskl šesti góly ve 30 zápasech, v tom současném se pěti duelech trefil už třikrát. Urostlý útočník však není jen ryze ofenzivním typem, ale hodně pomáhá týmu i v defenzivní činnosti. V baskickém klubu má podepsanou smlouvu do konce sezony. Foto: Profimedia.cz