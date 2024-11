Neporazitelný mančaft. Historický „Tým snů“ anglické Premier League z hráčů, kteří už ukončili kariéru

Ale dost řečí. V následujících kapitolách najdete nejlepší jedenáctku v historii Premier League složenou z hráčů, kteří už ukončili profesionální kariéru. Samozřejmě to můžete vidět odlišně, proto budeme rádi, když v diskusi představíte vlastní (neméně kvalitní) výběry.

Nejvyšší anglická soutěž se pod názvem Premier League hraje od roku 1992, čímž nám ze hry vypadla celá řada excelentních fotbalistů, kteří na ostrovech v minulosti působili. I tak se ale člověk při sestavování ideálního výběru pořádně zapotí a ještě má pocit viny z toho, že se mu do sestavy nevejdou takoví hráči jako Rio Ferdinand, Petr Čech, Roy Keane, Sergio Agüero, David Beckham, Dennis Bergkamp, Didier Drogba, Cesc Fabregas, Robin van Persie, Luis Suárez, Gianfranco Zola, Wayne Rooney či Patrick Vieira.

Při vší úctě k tomu, co dokázal na ostrovech český gólman Petr Čech a další skvělí brankáři, kteří chytali nebo chytají v Premier League, na legendárního Dána nikdo nemá. Během osmi sezon v Manchesteru United pomohl vybojovat pětkrát ligový titul, třikrát FA Cup, finále Ligy mistrů i Superpohár. Čtyřikrát získal ocenění pro nejlepšího evropského a dvakrát pro světového brankáře roku.

Gary Neville se stal legendou anglického fotbalu, která posbírala osm ligových titulů a dvakrát vyhrála pohár pro vítěze Ligy mistrů. Téměř dvacet let byl věrný Manchesteru United a nikdy neoblékl dres jiného klubu.

Když se začala v roce 1992 hrát nejvyšší anglická soutěž pod názvem Premier League, bylo Adamsovi 26 let a měl už dva tituly z First Division. Celou kariéru strávil v Arsenalu, s nímž vybojoval v Premier League další dva tituly ligového mistra, tři trofeje v FA Cupu a vítězství v Poháru vítězů pohárů.

S Kanonýry vyhrál Ashley Cole dva ligové tituly, s Blues jeden. V obou klubech se sedmkrát těšil ze zisku FA Cupu, v Chelsea si také konečně sáhl i na pohár pro vítěze Ligy mistrů a o rok později přidal do sbírky ještě trofej z Evropské ligy.

Býval oporou Arsenalu, kde ho však po přestupu do konkurenční Chelsea zatratili a prokleli. Asi málo, protože se stal hvězdou i na Stamford Bridge.

Po nevydařené sezoně 2003/04 se mluvilo o jeho přestupu do Chelsea za 20 milionů liber, ale zůstal s novým koučem Rafaelem Benitezem. Gerrard je jedním z největších velikánů v historii klubu a jednou z nejvýznamnějších postav, která působila v Premier League.

V roce 2012 zvedl ve Wembley nad hlavu pohár pro vítěze Carling Cupu. Jen o několik týdnů později zvládl něco, co z něho udělalo v očích fanoušků nesmrtelného hrdinu – v liverpoolském derby na hřišti Evertonu dokázal nastřílet hattrick, což byla věc, který se naposled udála v roce 1935.

V roce 2009 o něm Francouz Zinedine Zidane prohlásil, že je nejlepším fotbalistou na světě. Začínal na pravém křídle, ale po čase se posunul do středu zálohy, kde bylo jeho stabilní místo. V sezoně 2000/01 odehrál ve všech soutěžích neuvěřitelných 50 zápasů. Od roku 2003 až do svého odchodu z klubu v roce 2015 byl kapitánem mužstva.

Na Stamford Bridge přišel v roce 2001 z West Hamu za 11 milionů liber a klubu tyto peníze svými výkony mnohokrát splatil. Lampard je patrně jedním z mála hráčů, který by mohl být úspěšný v jakékoli fotbalové éře.

Když se ještě poměrně nedávno mluvilo o záložníkovi, který umí zatraceně dobře střílet góly, většinou byla řeč o Franku Lampardovi. Nejlepší střelec v historii Chelsea nemůže v tomto výběru chybět. V 610 ligových zápasech (počítány jsou také utkání v dresu West Hamu a Manchesteru City) nastřílel Lampard 177 branek, což je bilance, na kterou by byla pyšná i drtivá většina útočníků.

Paul Scholes (střední záložník)

Další legendární muž z týmu Alexe Fergusona. To, co na Old Trafford dokázal během hráčské kariéry Paul Scholes, může zopakovat jen málokdo. Na kontě má jedenáct anglických titulů, tři vítězství v FA Cupu a dvakrát vyhrál finále Ligy mistrů. Respekt…

