Neporazitelní šampioni! Sparta, Slavia a dalších 13 týmů, které zvládly ligovou sezonu bez jediné prohry

Ve fotbalové historii najdeme několik desítek týmů, které dokázaly projít celým ročníkem v nejvyšší národní soutěži bez jediné porážky. Výběr z elitní společnosti celků, jimž se to v minulosti podařilo, najdete v následujících kapitolách.

Preston (Anglie) – 1888/89 Celek Prestonu dnes kope ve druhé nejvyšší anglické soutěži a na slavné časy může jen vzpomínat. Je to už více než 130 let, co se klub radoval ze svého prvního mistrovského titulu. Bylo to v sezoně 1888/89, kterou zvládl ve velkém stylu. Šlo o premiérový ročník anglické ligy a vůbec první národní ligovou soutěž na světě. FOTO: Fotbal a cigarety. Že to nejde k sobě? Tak se dobře dívejte! Z 22 utkání dokázalo tenkrát mužstvo vybojovat 18 vítězství a jen čtyřikrát remizovalo. Před druhou Aston Villou měl první anglický šampion jedenáctibodový náskok. Z druhého – a posledního – titulu se pak Preston těšil o sezonu později, to už však čtyřikrát prohrál.

Celtic Glasgow (Skotsko) - 1897/98, 2016/17 Když nejvyšší skotská soutěž Premiership odkroutila všech 38 kol sezony 2016/17, bylo jasné, že se stalo něco unikátního. Mistrovský titul suverénně vybojoval Celtic Glasgow. Mužstvo v zelenobílých dresech nepoznalo, jak chutná porážka, a pouze čtyřikrát ztratilo body v remízových zápasech. Zajímavé je, že u toho byl i Kolo Touré, který si podobnou jízdu prožil v Arsenalu v sezoně 2003/04. Pro Celtic to byla druhá vítězná sezona bez porážky. Poprvé se to mužstvu povedlo o 119 let dříve. Tehdy se však hrálo jen 18 kol. Tým z nich vyválčil 15 vítězství, třikrát remizoval a na čele tabulky měl čtyřbodový náskok před úhlavním rivalem - Rangers. Foto: Profimedia.cz

Glasgow Rangers (Skotsko) – 1898/99, 2020/21 Vyhrát mistrovský titul, aniž by během sezony mužstvo jedinkrát prohrálo, je mimořádný výkon. Ale najde se i celek, který to zvládl, aniž by ztratil jediný bod. To se podařilo v ročníku 1898/99 ve skotské Division One mužstvu Glasgow Rangers. Pravda, sezona tehdy čítala „jen“ osmnáct utkání, ale i tak jde o nesmírně pozoruhodný statistický záznam. Druhý Celtic ztrácel na šampiona deset bodů. Podruhé zvládli Rangers vyhrát ligu bez porážky v ročníku 2020/21. Během 38 utkání sice šestkrát remizovali, přesto byli na konci soutěže na čele tabulky s pětadvacetibodovým náskokem před svým městským rivalem.

Athletic Bilbao (Španělsko) – 1929/30 Ve španělské Primera Division hrálo v sezoně 1929/30 deset celků. Mistrovský titul obhajovala Barcelona, ale katalánský klub se tehdy musel sklonit před Athletikem Bilbao. Baskický tým, který vedl anglický trenér Fred Pentland, vyhrál dvanáct z osmnácti ligových zápasů, ve zbylých šesti remizoval, a vybojoval poprvé v historii první místo. Barca skončila druhá se ztrátou sedmi bodů, Real Madrid obsadil až pátou příčku.

Real Madrid (Španělsko) – 1931/32 V ročníku 1931/32 obhajovali titul ve španělské La Lize hráči klubu Athletic Bilbao. Na konci sezony jim po 18 zápasech patřilo druhé místo za Realem Madrid. Bílý balet vyhrál deset střetnutí, osmkrát remizoval a v konečné tabulce měl na prvním místě tříbodový náskok před baskickým týmem. Třetí skončila Barcelona.

Steaua Bukurešť (Rumunsko) – 1986/87, 1987/88, 1988/89 Steaua Bukurešť je nejslavnějším rumunským fotbalovým klubem, který je šestadvacetinásobným ligovým šampionem. Nejslavnější období se váže k osmdesátým letům minulého století. V roce 1986 mužstvo vybojovalo vítězství v Poháru mistrů evropských zemí a v této slavné éře také suverénně kralovalo rumunské lize. 4 fotbalisté, kteří dali jen pár gólů, ale přesto byli nejlepšími střelci svých týmů a vyhráli titul V ročníku 1986/87 Steaua vyhrála mistrovský titul naprosto suverénně - po 34 kolech měla na kontě 25 výher devět remíz a skóre 87:17. V další sezoně už to ale bylo jen o jediný bod opět před městským rivalem Dinamem Bukurešť. Během 34 kol tým ztratil body jen ve čtyřech remízových zápasech. O další rok později vypadalo čelo rumunské tabulky stejně – první Steaua však měla před Dinamem tříbodový náskok a na kontě 31 výher a tři remízy. Šňůra neporazitelnosti se nakonec táhla tři sezony a čítala 104 ligových střetnutí. Během všech tří zmíněných ročníků se mužstvo radovalo také z triumfů v národním poháru.

Dinamo Bukurešť (Rumunsko) – 1991/92 Dinamo Bukurešť sice není tak slavným klubem jako jeho městský konkurent Steaua, ale také tomuto klubu se povedl husarský kousek v podobě sezony bez jediného prohraného utkání. Stalo se tak během ročníku 1991/92. Dinamo tehdy během 34 kol jednadvacetkrát vyhrálo a třináct utkání skončilo remízou. Steaua skončila druhá se ztrátou sedmi bodů. Šňůra neporazitelnosti Dinama nakonec trvala rok a čtyři měsíce a čítala 47 zápasů.

AC Milán (Itálie) – 1991/92 Italský AC Milán získal mistrovský titul v Serii A už osmnáctkrát a jedním z nejslavnějších klubových epoch byla devadesátá léta minulého století. V roce 1992 vybojovali Rossoneri dvanácté vítězství v nejvyšší soutěži a zvládli to ve velkém stylu. Rivalové z jednoho města. Toto je 11 největších fotbalových derby na světě Mužstvo pod vedením kouče Fabia Capella neprohrálo ani jeden z 34 ligových zápasů, dvaadvacetkrát zvítězilo a dvanáctkrát remizovalo. Na fantastické jízdě je podílel pětadvaceti nastřílenými brankami nizozemský kanonýr Marco van Basten. Mezi klíčovými hráči mužstva tehdy byli také jeho krajané Ruud Gullit či Frank Rijkaard. Na konci sezony měli Milánští osmibodový náskok před Juventusem Turín.

Ajax Amsterdam (Holandsko) - 1994/95 Ajax Amsterdam už dokázal vyválčit v holandské nejvyšší soutěži třiatřicet mistrovských titulů. Fanoušci bezpochyby velmi rádi vzpomínají na sezonu 1994/95, kterou Ajax vyhrál suverénním způsobem. Mužstvo ve 34 kolech vyhrálo 27 utkání, sedmkrát remizovalo a tabulku vyhrálo se sedmibodovým náskokem před Rodou Kerkrade. 8 českých fotbalistů, kteří (za)zářili v Holandsku. V jejich stopách jdou nyní Černý či Sadílek Vůbec to byl tenkrát pro amsterdamský klub povedený ročník, protože kromě domácího titulu se mužstvo radovalo i z triumfu v Poháru mistrů evropských zemí. V sestavě týmu byly tehdy takové hvězdy jako Edwin van der Sar, Danny Blind, Edgar Davids, Marc Overmars, Frank Rijkaard, Clarence Seedorf, Patrick Kluivert či bratři De Boerovi.

Arsenal (Anglie) – 2003/04 Víte jak dlouho už čeká londýnský Arsenal na anglický titul? Od sezony 2003/04, která byla pro Kanonýry naprosto výjimečná. Mužstvo pod vedením kouče Arsene Wengera vyhrálo 26 z 38 ligových zápasů, ve zbylých dvanácti uhrálo nerozhodné výsledky, a na konci sezony mělo na čele tabulky Premier League jedenáctibodový náskok před druhou Chelsea. Dočkají se ještě někdy? 5 anglických klubů, které čekají nejdéle na (další) mistrovský titul Gunners tehdy hráli opravdu úžasný fotbal. V mužstvu byly takové celebrity jako Thierry Henri, Sol Campbell či Patrick Vieira. Foto: Profimedia.cz

Sparta Praha (Česká republika) - 2009/10 To, co zvládla pražská Sparta v ročníku 2009/10, nedokázal v nejvyšší české ani československé fotbalové soutěži žádný jiný celek. Letenští tehdy prošli sezonou, aniž by jedinkrát poznali hořkost porážky. Pravda, mnohokrát měli i velké štěstí, protože ze 30 utkání jich téměř polovinu (14) odehráli se soupeři smírně. Mužstvo tehdy těžilo z neprostupné defenzívy. Během ročníku inkasovalo pouze 14 branek. Trenérem týmu byl Jozef Chovanec, který měl v sestavě například Jaromíra Blažka, Wilfrieda Bonyho, Václava Kadlece, Juraje Kucku či Tomáše Řepku. Foto: Profimedia.cz

Juventus Turín (Itálie) – 2011/12 Neuvěřitelných 35 italských titulů už dokázali v průběhu času posbírat hráči Staré dámy. Mezi nimi se skví i ligové vítězství ze sezony 2011/12, kterou Juventus Turín zvládl bez jediné porážky. Během 38 kol se hráči v černobílých dresech radovali z 23 vítězství a patnáctkrát odehráli remízové utkání. Ve stopách Pavla Nedvěda? 11 Čechů, které chtěl kdysi získat Juventus Turín K mimořádnému úspěchu dovedl turínský velkoklub trenér Antonio Conte po devítiletém čekání na mistrovský titul. Druhý AC Milán měl na šampiona čtyřbodovou ztrátu. Foto: Profimedia.cz

FC Porto (Portugalsko) - 2010/11, 2012/13 Klubů, které by vyhrály ligovou sezonu bez jediné porážky více než jednou, je opravdu velmi málo a jsou naprosto výjimečné. Jedním z nich je portugalské Porto, které to zvládlo v rozpětí dvou let. Poprvé Porto přišlo v ročníku 2010/11 o body jen kvůli třem remízám a na konci sezony mělo luxusní jednadvacetibodový náskok Benfikou. O dvě léta později mužstvo opět pokořilo lisabonského rivala, tentokrát však o jediný bod. Sezonu Porto zvládlo jen se šesti remízami. Foto: Profimedia.cz

PAOK (Řecko) - 2018/19 Až do sezony 2018/19 se v řecké nejvyšší soutěži nikdy nestalo, aby šampion neprohrál ani jediné utkání. Ve zmíněném ročníku to jako první dokázal PAOK, který vybojoval svůj třetí mistrovský titul a ze 30 utkání ztratil body pouze za čtyři remízy. Fanoušci se dočkali nejcennější ligové trofeje po 34 let dlouhém čekání. Foto: Profimedia.cz