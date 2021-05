Nepatří do starého železa. 5 zkušených útočníků, kteří letos prožili parádní sezonu

Osmnáctiletý Adam Hložek letos nasázel patnáct branek. Stejně jako o šest let starší Jan Kuchta, se kterým se podělil o korunu pro krále střelců. Střelecky úspěšnou sezonu ale prožilo také několik zkušených ligových třicátníků. Jména šesti z nich najdete v následujících kapitolách.

Bývalý reprezentační útočník působil řadu let v zahraničí. Ještě loni nastupoval v Polsku, před sezonou se ale vrátil domů a plácl si s Karvinou. Na ruku navlékl kapitánskou pásku a prožil úspěšnější ročník, než sám očekával. Nasázel osm branek, stal se nejlepším střelcem slezského celku a dokonce jej lákal Baník, kde nastartoval svou kariéru. Šestatřicetiletý Michal Papadopulos však přidá ještě rok v Karviné.

V roce 2016 zamířil ze Zlína do Plzně, ve Viktorce se mu ale nevedlo. Stejně jako později v Baníku, a tak se poté vrátil zpátky do Baťova města. Už loni se blýskl devíti góly a letos přidal dalších devět tref. Zlínským letošní ročník příliš nevyšel, s výkony Tomáše Poznara ale v klubu panuje spokojenost.

Zdálo se, že to nejlepší má už za sebou. Letos se ale někdejší reprezentační útočník znovu připomněl parádními výkony a opět nazul i střelecké kopačky. Loni působil v Českých Budějovicích, za které odehrál šest zápasů a dal v nich dva góly, letos už byl ale zpátky v Liberci, kde se mu dříve tolik dařilo, a opět ožil. Michael Rabušic nasázel devět branek a prožil svou druhou nejlepší sezonu v kariéře.

Martin Doležal (31 let, Jablonec)

Ligová bilance: 31 zápasů / 14 gólů

Letos se rozjížděl pomaleji, první gól vstřelil až v prosinci, nakonec se ale rozehrál do parádní formy. Jednatřicetiletý Michal Doležal nasázel 14 branek, v duelu s Teplicemi se dokonce blýskl hattrickem a až do posledního kola bojoval o korunu pro krále střelců. V posledním duelu s Pardubicemi skóroval, na Kuchtu s Hložkem mu ale jeden gól chyběl. Přesto má lví podíl na tom, že Jablonec skončil třetí a dostal se do Evropské ligy.

