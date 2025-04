Nepatří do starého železa. 3 útočníci z Chance ligy, kterým je přes 30 let a prožívají povedenou sezonu

Pokračování 2 / 4

Jan Kliment (Sigma Olomouc) – 31 let

V roce 2015 dal Jan Kliment na domácím evropském šampionátu jednadvacítek tři góly Srbsku, což mu stačilo k tomu, aby se stal nejlepším střelcem turnaje. Zároveň si otevřel dveře do zahraničí a z Jihlavy zamířil do Stuttgartu. Příliš se tam ale neprosadil, a tak ho německý klub vyexpedoval do Brøndby.

V Kodani se mu poměrně dařilo. V 39 ligových zápasech nastřílel sedm branek a k nim přidal pět asistencí, dokonce s klubem vybojoval truimf v dánském Poháru, ale v dubnu roku 2018 si vážně poranil vazy v levém koleně a málem tím skončila jeho kariéra. Následovala patnáctiměsíční rekonvalescence, po níž se nakrátko vrátil do Stuttgartu, ale od ledna roku 2020 byl zpět v české lize v dresu Slovácka.

Minulé dvě sezony byl hráčem Viktorie Plzeň, kam v létě 2022 přišel jako volný hráč z polské Wisly Krakov. I na západě Čech ale laboroval se zdravotními problémy a místo v sestavě neměl jisté. Loni v létě zamířil jako volný hráč do Olomouce a na Hané jako by zázračně ožil. V základní části soutěže, v níž jej opět zbrzdilo zranění, byl k nezastavení a na konto si připsal 18 zářezů za branky v 21 zápasech. I díky jeho trefám se Sigma na šestém místě tabulky dostala do skupiny, v níž se bojuje o mistrovský titul. Gólem či asistencí se podílel na 43 % všech ligových gólů mužstva v tomto ročníku.

Foto: Profimedia.cz