Neodpustitelné přestupy aneb 8 ikon Baníku, které odešly rovnou do Sparty

V sezoně 2016/17 přišla nejvyšší fotbalová liga o vypjaté souboje Sparty s Baníkem, ve kterých to vždy jiskří emocemi. Slezané se však rychle vrátili mezi elitu, což je jen dobře. Tyto dva kluby se totiž příliš nemají v lásce, a to dává jejich soubojům pokaždé pořádný náboj. Rivalita panuje především mezi tábory fanoušků. Proto když některý z hráčů odejde z Baníku přímo do Sparty, rozpoutá to vlnu vášní. Takové přesuny se zkrátka neodpouští. Tím spíš, když z Ostravy odchází do hlavního města některý z klíčových a oblíbených hráčů Baníku. Jména osmi takových „odvážlivců a zrádců“ najdete v následujících kapitolách a ve fotogalerii.

Tomáš Řepka – 1995 Rebel a potížista Tomáš Řepka působil od 15 let ve Zlíně, krátce nato odešel do Ostravy a měl se stát pilířem zadních řad slezského celku. Jenže v roce 1995 ho koupila Sparta, ke které se bývalý reprezentant hrdě hlásil, a nevraživost byla na světě. Tomáše Řepku nesnášeli na všech stadionech, na které se Spartou přijel, na Bazalech to ale vždy schytal nejvíc. Foto: Profimedia.cz

Martin Čížek - 1996 Nejvyšší ligu začal hrát Martin Čížek v polovině devadesátých let, v Baníku ho vypiplali, bývalý záložník ale v roce 1996 opustil Ostravu a upsal se Spartě. V Praze vydržel tři roky a získal stejný počet titulů. Poté osmnáctinásobný reprezentant odešel do Německa a v létě roku 2002 se vrátil do Ostravy. V Baníku se stal oporou a během mistrovské sezony 2003/04 nechyběl ani jednou v základní sestavě. Ostravané z jeho kopací techniky a zahrávání standardních situací vytěžili několik důležitých branek. Foto: Profimedia.cz

Libor Sionko - 1999 Střelec jednoho gólu z Eura 2008 se v Ostravě narodil a v Baníku také nakoukl do světa prvoligového fotbalu. Jenže mladý ofenzivní záložník byl hodně talentovaný, což zaujalo Spartu, kam také v roce 1999 přestoupil. Šmíca, Poborák a další. Jak si vedlo po návratu do ligy 12 slavných fotbalistů Pokud byl Libor Sionko fit, na Letné patřil k oporám, často ho ale provázely zdravotní problémy. Rychlonohý borec získal se Spartou tři tituly a poté se vydal do zahraničí. Působil v Rakousku, hrál za Glasgow Rangers a FC Kodaň. V roce 2010 se vrátil domů, ne však do Baníku, ale zpátky do Sparty. Foto: Profimedia.cz

René Bolf - 1999 Člen bronzové party z Eura 2004 je jedním z nejlepších stoperů, kterého kdy Česká republika měla. Výborný hlavičkář začínal v Karviné a od roku 1995 byl v Ostravě, odkud odešel po čtyřech letech do Sparty. Smutné konce patriotů. 6 hráčů Baníku, kteří z Bazalů odešli ve zlém Na Letné však René Bolf vydržel jen krátce a po roce a půl se vrátil do Baníku, se kterým vybojoval v sezoně 2003/04 historický titul. Do Ostravy se ještě jednou vrátil přes francouzské Auxerre, s Baníkem se ale nerozcházel v dobrém a kariéru končil v Karviné. Foto: Profimedia.cz

Radek Slončík - 2000 Byl to špílmachr, kterého chtěl mít v týmu každý. Radek Slončík se pyšnil výbornou technikou, byl správným dirigentem a lídrem. Proto v Baníku těžce překousávali, když v roce 2000 odešel do Sparty, kde se mu postarali o vyléčení chronicky zraněného kolena. Paradox. V roce 2004 získal Baník titul. Plzeň tehdy skončila poslední Letenské angažmá Slončíkovi příliš nevyšlo, pod trenérem Jaroslavem Hřebíkem nedostával moc prostoru a po roce a půl odešel do Maďarska. V roce 2003 byl zpět na Bazalech a v následujícím ročníku pomohl dvěma góly a parádními výkony k mistrovské jízdě. V roce 2007 zamířil do Fulneku a poté hrál ještě za Karvinou. Foto: Profimedia.cz

Miroslav Matušovič - 2005 Přestup, který na české ligové scéně vyvolal obrovské emoce. Miroslav Matušovič byl na Bazalech modlou. Příběh o tom, jak se z neznámého kluka stal hrdina a strůjce mistrovské jízdy, hltal každý. V Ostravě byl téměř za Boha, všichni nosili „jeho“ účes, jenže každá pohádka má svůj konec. Tak se točí peníze! 13 nejdražších přestupů v rámci české ligy Přestože Matušovič vyhlašoval, že by do Sparty nikdy nešel, půl roku po titulu s Baníkem odešel na Letnou. V Ostravě byl psancem, dlouho ho neměli rádi ani fanoušci Sparty. Ty si však nakonec získal na svou stranu, s pražským celkem získal dva tituly a zahrál si Ligu mistrů. Pro celou Ostravu ale zůstal navždy zrádcem. Foto: Profimedia.cz

Zdeněk Pospěch – 2005 Jen půl roku poté, co odešel z Baníku do Sparty Matušovič, vydal se stejným směrem i další strůjce ostravské mistrovské pouti Zdeněk Pospěch. Přestože byl pro ostravský celek neméně důležitý a patřil k nejlepším hráčům ligy, jeho odchod neprovázely takové emoce jako v případě Matušoviče. I když se Pospěch, který působil i v Kodani či Mohuči stal na Letné kapitánem, srdce ostravských fanoušků neztratil. Foto: Profimedia.cz