Není to jen o Jágrovi. 5 dalších hráčů, kteří mohou vrátit kladenské Rytíře do extraligy

Kladenští Rytíři touží po návratu do extraligy. Ve finále Chance ligy na ně čeká silná Jihlava, Jágrovo Kladno ale touží uspět. Právě Jágr na sebe strhne největší pozornost, výkony Rytířů ale stojí i na dalších pilířích. Jména pěti z nich najdete v následujících kapitolách.

Kladenský rodák prožil mezi Rytíři nejdelší část své kariéry. Jednatřicetiletý útočník si s Kladnem zahrál i v extralize, kam by se nyní rád vrátil. K 26 (12+14) bodům v základní části přidal i devět bodů v play-off, ve kterém nasázel už sedm branek.

Zachary Frye

Jaromír Jágr má skvělých čich na zahraniční posily. Dalším důkazem je Zachary Frye - sedmadvacetiletý americký bek, který to za Atlantikem dotáhl až do farmářské AHL. Před sezonou se poprvé vydal do Evropy a plácl si s Kladnem. V základní části pobíral devatenáct bodů a dalších pět jich přidal v play-off.

