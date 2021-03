Není Fortuna liga jako Fortuna liga. Toto je 5 nejdražších Čechů, kteří hrají ve slovenské nejvyšší soutěži

V Plzni dostává prostor Miroslav Kačer, ve Slavii působí Jakub Hromada a Sparta má na soupisce Lukáše Štětinu s Dávidem Hanckem. Jak je to ale naopak? Na portálu TransferMarkt jsme našli tržní hodnoty českých fotbalistů působících na Slovensku a jména pěti nejdražších z nich najdete v následujících kapitolách a ve fotogalerii.

5. Filip Twardzik (Spartak Trnava) – 350 tisíc eur Osmadvacetiletý rodák z Třince, jenž prošel mládežnickými reprezentačními výběry, se dříve snažil prosadit v Herthě Berlín, Celticu Glasgow či Boltonu, díru do světa a v roce 2017 zamířil do Vítkovic. O rok později si plácl s Ružomberokem, za který odehrál dvě sezony, než se vrátil na české pažity. Loni v létě se upsal Karviné, v klubu odehrál podzimní část ročníku a na konci ledna nabral opět směr Slovensko, kde podepsal kontrakt do roku 2023 se Spartakem Trnava. Foto: Profimedia.cz

4. Jurij Medveděv (Slovan Bratislava) - 400 tisíc eur Narodil se v Kazachstánu, hraje na Slovensku, ale má český pas a na kontě i 14 zápasů v mládežnických reprezentačních výběrech do 18 a 19 let. Jurij Medveděv patříval do kádru Viktorie Plzeň, ale na západě Čech neodehrál jediné ligové utkání. Klub ho nejdříve uvolnil na hostování do Sokolova a posléze přestoupil do Senice, kde pobyl jednu sezonu a zamířil do Slovanu Bratislava, kde působí dodnes. Jeho tržní cena byla nejvýše v prosinci roku 2019, kdy činila půl milionu eur. Nyní portál TransferMarkt hodnotí Medveděva na 400 tisíc eur. Foto: Profimedia.cz

2. - 3. Erik Daniel (Slovan Bratislava) – 500 tisíc eur Devětadvacetiletý krajní záložník Erik Daniel dříve hrával za Liberec, odkud v roce 2013 zamířil do Myjavy. Poté působil v Ružomberoku a od léta roku 2019 je hráčem Slovanu Bratislava. V aktuálním ročníku zasáhl do 18 ligových zápasů, ve kterých dal čtyři góly a přidal čtyři nahrávky. Foto: Profimedia.cz

2. - 3. Ondřej Petrák (Slovan Bratislava) Mezi lvíčaty patřil Ondřej Petrák k nejlepším hráčům, čekalo se jen na to, kdy se přesune o stupínek výš a usadí se v reprezentačním áčku. K tomu ale dosud nedošlo. Šanci mu nedal Pavel Vrba, Karel Jarolím ani současný kouč Jaroslav Šilhavý. Bývalý slávistický záložník totiž v Norimberku, do kterého přestoupil na začátku roku 2014, příliš nehrál a ani po loňském odchodu do Slovanu Bratislava se na tom moc nezměnilo. Jeho tržní cena postupem času padá dolů, přesto v současnosti stále patří mezi nejdražší Čechy ve slovenské lize. Foto: Profimedia.cz