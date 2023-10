Nenahraditelní matadoři. 5 zkušených hráčů, kteří stále patří k oporám Slovácka

Milan Heča zamířil v roce 2018 ze Slovácka do Sparty. Na Letné byl nějaký čas jedničkou, musel však bojovat s tvrdou konkurencí. Před letošním ročníkem se vrátil do Uherského Hradiště a v deseti zápasech dostal jen 12 branek. Pětkrát vychytal čisté konto.

Milan Petržela - 40 let

Už dávno by si mohl užívat fotbalovému důchodu, do toho se mu ale nechce. Čtyřicetiletý záložník, který hrával dlouhá léta za Plzeň, načal ve Slovácku už pátou sezonu. Bývalý reprezentant však v týmu není jen do počtu, stále patří do základní sestavy a letos má na kontě už tři asistence.

Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia